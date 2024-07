El TAD inhabilita Pedro Rocha durant dos anys

El Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) ha imposat dos anys de sanció al president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Pedro Rocha, per la comissió d’una infracció molt greu segons la Llei de l’Esport, pel cessament del secretari general Andreu Camps el passat 20 de setembre del 2023. El TAD també el sanciona amb una multa econòmica total de 33.000 euros per unes altres dos infraccions molt greus (16.527,84 cada una): la rescissió del contracte amb el despatx GC Legal de Tomás González Cueto, investigat com Rocha en el procediment que segueix el jutjat de Majadahonda per presumptes irregularitats en relació amb el contracte de la Supercopa d’Espanya, i la personació de l’RFEF com a acusació particular en el cas.

Per decidir les seues sancions, el tribunal ha apreciat diferències en els tres fets i ha resolt la inhabilitació de dos anys pel cessament de Camps, decisió de Rocha que el TAD qualifica com a “arbitrària i unilateral”, sense comunicació a la Comissió Gestora, ni tan sols a posteriori, com va ocórrer en els altres dos casos. Així consta a l’expedient, segons el TAD, que inclou les al·legacions de la resta de membres de la gestora, igualment expedientats però no sancionats.Possibles recursos a part, la decisió impedeix ara que Rocha es pugui presentar a les eleccions que l’RFEF convocarà al setembre i tanca l’expedient obert pel TAD per la presumpta comissió de tres infraccions molt greus.

Protesta de Gibraltar pels càntics de la selecció

Els càntics de “Gibraltar és espanyol”, que van llançar diversos jugadors durant la festa de celebració de l’Eurocopa a Cibeles i que van ser corejats pel públic, han provocat que l’Associació de Futbol de Gibraltar (FA) hagi presentat una queixa oficial davant de la UEFA.En un comunicat, la FA assenyala que ha pres “nota de la naturalesa extremadament provocativa i insultant de les celebracions entorn de la victòria de la selecció espanyola”, precisament davant d’Anglaterra. El Govern de Gibraltar també es va mostrar “decebut” i va qualificar els càntics com “comentaris rancis sobre Gibraltar” i els va definir d’“enormement ofensius per als gibraltarenys”.La premsa anglesa se’n va fer ressò i va apuntar directament a Rodri, elegit MVP del campionat. El Daily Mail va destacar que “Rodri, del Manchester City, canta Gibraltar és espanyol i diu als seus companys no m’importa quan li assenyalen que juga a la Gran Bretanya”. El Daily Express, per la seua part, va assenyalar que “les seues últimes entremaliadures podrien causar-li problemes amb els caps del seu club quan torni a Anglaterra per a la pretemporada”. Per la seua part, la ministra portaveu del Govern, Pilar Alegría, va restar importància al càntic, del qual va incidir “en el context” que s’havia llançat al tractar-se d’“una gran celebració”.

El gol de Lamine contra França, el millor del torneig

El gol que va aconseguir Lamine Yamal davant de França en semifinals, que el va convertir en el golejador més jove de la història del torneig amb 16 anys i 362 dies, ha estat elegit el millor de l’Eurocopa. D’altra banda, Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal i Nico Williams figuren a l’equip ideal del torneig, que completen els francesos Maignan i Saliba, l’anglès Walker, el suís Akanji i l’alemany Musiala.