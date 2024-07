Tercer triomf d'etapa per a Philipsen

El belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) va guanyar ahir la setzena etapa del Tour de França, disputada entre Grussan i Nimes sobre 188,6 quilòmetres, amb una clara autoritat en l’esprint en el qual no va poder estar el líder dels punts, l’eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), que va caure en l’aproximació a la meta. Després d’una etapa plana, preparada per a esprínters, la general no té canvis i segueix liderada per Pogacar. Amb el triomf a Nimes, Philipsen iguala les tres victòries d’etapa en aquest Tour del mateix Girmay, que continua liderant la classificació de punts però que va arribar visiblement malmès a meta per la caiguda massiva, a 1,6 quilòmetres de l’arribada, en què es va veure involucrat. No hi va haver lluita; no hi va haver esprint. Jasper Philipsen va aprofitar el gran llançament que li va fer el seu company Mathieu van der Poel per superar sense cap oposició, per més d’una bici de diferència, el segon i el tercer classificats, Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) i Alexander Kristoff (Uno-X Mobility). L’etapa d’avui partirà de Saint-Paul-Trois-Chateaux i arribarà a Superdévoluy després de 177,8 km, en un escenari apte per a fugues, amb diverses pujades.