La Guingueta d'Àneu impulsa la Night Trail Bocafoscant

La Guingueta d’Àneu serà escenari el proper 31 d’agost de la primera edició de la Night Trail Bocafoscant, una cursa impusalda des de la secció de muntanya de l’Espot Esquí Club Valls d’Àneu amb la col·laboració d’Esport Femení Lleida i el consistori pallarès, que pretén tenir continuïtat en el futur. Tindrà un recorregut circular d’11,111 quilòmetres, amb sortida i arribada a la Guingueta d’Àneu i transcorrerà també per les poblacions de Dorve, Lladorre i Escalarre.

S’espera una participació entorn dels 150 participants, que hauran de salvar un desnivell positiu de 630 metres, la majoria en els dos primers quilòmetres del traçat. Exceptuant els primers 500 metres i el tram final, que seran sobre asfalt, la majoria del trajecte discorrerà per camins i senders del Pallars Sobirà.La prova, que arrancarà a les vuit del vespre i requerirà frontals, ja que el tram final es farà completament de nit, tindrà un recorregut molt assequible per fomentar la participació, amb l’objectiu de donar visibilitat a la dona. En aquest sentit, abans de l’inici, que serà a les 17.00 hores, se celebrarà a l’ajuntament una taula redona sota el títol Dones i esport de muntanya, en la qual participaran esportistes lleidatanes. Hi intervindran Clàudia Llesuy, atleta d’Isona del Club Atletisme la Pobla de Segur (CAPS) que amb només 15 anys ha estat campiona de Catalunya de trail sub-16 i subcampiona d’Espanya; Alba Juanes, triatleta del Tri 4-40 i expalista del Sícoris Club, amb el qual va ser campiona d’Espanya; Núria Codina, vicepresidenta de l’Associació Esport Femení Lleida i especialista en carreres d’ultra trail, i Anna Figuera, de l’Espot Esquí Club, triple campiona de Catalunya d’esquí de muntanya.D’altra banda, el club pallarès, que vol fomentar les activitats fora del període hivernal, té intenció d’organitzar l’estiu que ve una marató de muntanya que constaria de tres distàncies: una de llarga de 42 quilòmetres, una d’intermèdia de 21 i una de més popular de 10.