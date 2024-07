Més internacionals a l'AEM

L’AEM va anunciar ahir la vuitena incorporació per a la temporada 2024-25, la internacional pel Marroc Maryame Atiq Ez-Zity, una defensa central de 26 anys que procedeix del Dux Logronyo, que va ser rival la passada temporada de l’equip lleidatà a la Primera RFEF.

Maryame Atiq (Casablanca, 24-1-1998) va jugar la passada temporada 23 partits, dels quals en 16 va ser titular amb l’equip riojà acumulant un total de 1.383 minuts. Anteriorment va jugar a l’Unión Viera canari (2022-23) i al Parquesol (2021-22), ambdós de Segona RFEF.Maryame Atiq Ez-zity, que anomenen Ame, es va criar a Veguellina de Órbigo (Lleó), on des de molt aviat la passió pel futbol que palpava a casa, ja que el seu pare és molt futboler, va fer que ella també practiqués aquest esport. Va debutar amb la selecció absoluta del Marroc el 2022 en un amistós davant d’Irlanda, l’any anterior al Mundial. També podria haver haver estat olímpica ara a París si s’hagués classificat la selecció marroquina que dirigeix l’espanyol Jorge Vilda, però les Lleones de l’Atles van caure davant de Zàmbia. “Jo vaig nàixer al Marroc, però vaig venir molt aviat i porto vivint des de sempre a Lleó. Veguellina és casa meua, la considero així, al Marroc hi vaig també per veure la família i per estudis me’n vaig anar a Valladolid i per feina, pel futbol, a Gran Canària i Logronyo, però tinc clar quina és la meua llar”, assenyalava la jugadora en una entrevista a la Nueva Crónica de León. Val a recordar que ja hi ha unes altres dos internacionals marroquines a l’AEM: Fátima Gharbi, que ha arribat de l’Europa, i Inés Faddi, que va tornar del Granada, a part de la veneçolana Vero Herrera, que ve del filial del Costa Adeje Tenerife. Les altres cares noves de l’equip aemista són la càntabra Marta Gestera, que arriba del Pradejón riojà; Paula Ransanz, que ve del Racing; Laura Blasco (Alhama), i Marina Pérez (Elx).D’altra banda, l’AEM va anunciar ahir la renovació de la defensa madrilenya Silvia Peñalver. És l’onzena jugadora renovada.

Hauria pogut anar als Jocs de París, però la seua selecció va caure davant de Zàmbia en el partit decisiu