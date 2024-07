“Venim a un club gran”

El Lleida, la primera plantilla del qual va iniciar ahir els entrenaments de pretemporada (vegeu el desglossament), va presentar ahir els centrals Marc Fuentes i Yeray Izquierdo, dos jugadors sub-23, que van coincidir a assenyalar que arriben “a un club gran i històric”.

Marc Fuentes, nascut a Badalona el 20 de maig del 2002, és un central d’1,95 metres, que pot jugar també de pivot defensiu pel seu bon maneig de pilota i que aquesta passada temporada, amb el Penya Esportiva, ha jugat 21 partits a Segona RFEF. Format al CF Damm, també va jugar al Girona B i al Granollers. “Des que vaig venir a jugar aquí amb la Penya Esportiva vaig quedar impressionat per l’ambient que hi havia. I em vaig dir: jo vull anar a un lloc així en el qual hi hagi aquest caliu i l’empenta que et dona l’afició”, va manifestar Fuentes. “Miro molt pel col·lectiu, encara que òbviament vull jugar com tots, i l’objectiu està clar i és estar en una categoria superior”, va afegir.Per la seua part, Yeray Izquierdo Navarrete (12-3-2003) és un altre central, en el seu cas de 21 anys i 1,85 metres, que aquest curs ha jugat al Manresa divuit partits, dels quals en tretze ha jugat des de l’inici. Malgrat començar sent suplent, va passar a una titularitat que va durar cinc encontres, fins que es va lesionar de gravetat contra el Sant Andreu. Izquierdo es va fracturar el tendó tibial del turmell. Va tornar a jugar tretze partits més tard, entre els quals en els dos contra el Lleida Esportiu. Yeray va assenyalar que “Lleida és un club històric, amb molt de nom, i venir aquí és una oportunitat per millorar. Em considero molt competitiu i vinc a donar el millor de mi”.El director esportiu del Lleida, Raúl Fuster, va destacar d’ambdós “el seu bon joc aeri”i que són “jugadors de present i de futur”.

La plantilla ja treballa a les ordres de Marc García

La plantilla del Lleida va completar ahir el primer dia d’entrenament. Després de les pertinents revisions mèdiques de dilluns i dimarts, pot dir-se que ahir es va donar el tret de sortida a la pretemporada i gairebé dos mesos al davant per a la posada a punt del nou projecte esportiu blau al comandament del tècnic Marc García.La pretemporada la van iniciar, a banda de les onze incorporacions (el fitxatge de Guillem Naranjo, que seria el dotzè, va ser anunciat ahir), els renovats del primer equip (excepte el lesionat Neyder), cinc juvenils (Marc Puig-gròs, Pau Solé, Josep Urrea, Albert Bereño i Marcel Flotats) i un a prova. El director esportiu del Lleida, Raúl Fuster, assenyalava al començament de la sessió les ganes i la il·lusió que hi havia perquè la pilota tornés a rodar. “Després de dos dies de proves mèdiques, hi havia ganes de sortir de nou al camp, a conèixer el cos tècnic i entre ells. Han començat 19 jugadors del primer equip, diversos jugadors de la base i algun noi que està provant amb nosaltres”, va indicar l’il·licità.

L’ariet Guillem Naranjo, fitxatge número dotze

Guillem Naranjo (el Prat, 1-7-2000), davanter rescindit la setmana passada al Reial Saragossa, és el dotzè fitxatge del Lleida. Durant el passat curs va estar cedit al Sabadell i el Terol, on va arribar al gener. Naranjo va destacar la temporada 2022-23 al Deportivo Aragón, on va ser l’artiller principal, amb dotze gols en vint-i-un partits a Segona RFEF. Es va formar al Girona i el Prat.