Emotiva victòria en el Tour

Plorava a la meta el belga Victor Campenaerts (Lotto Dstny). No n’hi havia per a menys, ja que l’exrecordista mundial de l’hora estava compartint amb la seua dona i el seu nadó el seu primer triomf en el Tour de França a través d’una videotrucada sorpresa. Campenaerts va ser el més fort d’una escapada de tres corredors i en un contundent esprint es va imposar als seus dos rivals, el jove francès Matteo Vercher (TotalEnergies) i l’il·lustre veterà polonès Michal Kwiatkowski (Ineos).

Van ser els més forts i valents d’una enorme escapada que va marcar la jornada alpina, disputada per aquest grup sense treva, mentre el pilot de favorits feia la migdiada sota el sol. Els primers perseguidors, amb Oier Lazkano cinquè, van acabar 22 segons, i 37 un altre sector amb Alex Aranburu i García Pierna. Campanaerts (Hoboken, 32 anys) es va anotar amb honors la divuitena etapa que va unir Gap i Barcelonnette a través de 179,5 quilòmetres. Una victòria que el va emocionar, ja que al seu ric palmarès li faltava una victòria en el Tour. El belga va ser campió d’Europa de crono, guanyador d’etapa en el Giro i recordista de l’hora (55.089 km). A Barcelonnette va arribar el moment de glòria per a aquest corredor belga resident a la localitat malaguenya de Canillas de Aceituno, que va compartir el “momentàs” amb el seu nounat i la seua parella a través d’una videotrucada. Mentre Campenaerts, exnadador i triatleta, s’assecava les llàgrimes, el pilot va arribar a meta amb un retard de 13.41 minuts, sense novetat, tothom tranquil després del plàcid passeig. No hi va haver ocurrència de Pogacar, i tots conformes. L’eslovè va mantenir el jersei groc amb 3.11 minuts sobre Vingegaard i 5.09 respecte a Evenepoel, mentre que Mikel Landa (Soudal Quick Step) és cinquè a 13.24 i Carlos Rodríguez (Ineos) sisè a 13.30.