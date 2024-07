El Força Lleida lliga Caicedo

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Michael Caicedo està a punt de convertir-se en jugador del Força Lleida per a la pròxima temporada a l’ACB, ocupant la tercera plaça de quota de formació al costat de Rafa Villar i Oriol Paulí, amb qui tornaria a compartir vestidor. El club ja té un acord tancat amb l’escorta d’Inca, segurament per dos campanyes, i només falta que el Barça faci oficial la més que segura desvinculació del jugador, que les dos últimes temporades les ha jugat cedit al Granada i el Girona, en ambdós casos amb molt poc protagonisme.

Caicedo, de només 21 anys, és un dels jugadors més prometedors del bàsquet estatal, però les lesions i la falta de minuts han frenat la seua progressió. Fill de pare colombià i mare espanyola, ha estat campió d’Europa amb Espanya a les categories U16 i U20, aquesta última amb Joaquín Prado com a seleccionador. El febrer del 2023 va ser convocat per la selecció absoluta per participar a les finestres FIBA davant Islàndia i Itàlia, encara que no va arribar a debutar.De moment el Força Lleida té ja tres peces confirmades, després que ahir s’anunciés el fitxatge de l’internacional finlandès Alexander Madsen, de 29 anys i 2,08 metres, que arriba procedent del Morabanc Andorra. Madsen, que ha firmat per una temporada, té experiència a l’ACB després del seu pas per l’Andorra, on va arribar en el mercat d’hivern per disputar quinze partits, en els quals va firmar una mitjana de 2,1 punts, 2,9 rebots i 2,3 de valoració en poc més de 12 minuts de mitjana en pista. També ha estat internacional amb Finlàndia, amb la qual ha disputat els Mundials del 2019 i 2023 i l’Eurobàsquet del 2022, així com el passat Preolímpic de València, on va caure eliminat davant d’Espanya. En aquest matx, el ja jugador del Força Lleida va vorejar les dobles figures, amb 8 punts i 8 rebots, amb 12 de valoració, mentre que en el global del campionat va firmar una mitjana d’11,7 punts, 6 rebots, 1,3 assistències i 13,7 de valoració per partit.Joaquín Prado, director esportiu del club, es va mostrar molt content amb la incorporació d’Alexander Madsen, del qual va destacar la seua implicació i polivalència. “És un jugador que coneix la categoria després del seu pas una part de la temporada passada per l’Andorra, amb molt bona experiència internacional amb la seua selecció, disputant el preolímpic contra Espanya. Ha destacat sempre per la seua implicació en diferents equips en els quals ha estat, que han estat pocs malgrat tenir 29 anys, i per la seua bona capacitat de treball. Pot ocupar dos posicions, tant la de 4 com la de 5, amb capacitat per obrir el camp amb el seu tir de tres punts. És un jugador capaç d’aportar en moltes facetes del joc i creiem que ens donarà moltes coses en el nostre debut a la Lliga ACB”, va assenyalar Prado.