Pogacar liquida el Tour

El ciclista eslovè Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) va conquerir ahir la dinovena etapa del Tour de França, la considerada com a reina i disputada entre Embrun i Isola 2000 sobre 144,6 quilòmetres, per sentenciar ja el Tour i acabar amb una fuga de prestigi amb un ascens prodigiós a tall de cronoescalada cap al cim final.

Els 16,1 quilòmetres de dura pujada a Isola 2000 van ser un tiberi per a Pogacar. Va arribar a la base en un reduït grup del qual tirava el seu equip, amb Adam Yates, i quan el cap de carrera (Matteo Jorgenson del Team Visma) estava a 8,6 de meta, poc després de començar l’eslovè la pujada, la diferència entre ambdós era d’uns 5 minuts. Però Pogacar, vestit de groc i en el gran dia alpí d’aquest Tour de França, volia festa. I la va tenir. Es va anar menjant rivals, els despenjats de la fuga del dia, després de desfer-se de Jonas Vingegaard (Visma) i Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) amb un potent canvi de ritme sense resposta.I, retallant minuts i quilòmetres com si res, va arribar a Jorgenson gairebé sota la pancarta de 2 quilòmetres a meta, el va passar volant i va arribar en solitari a meta per reservar-se aquest Tour. Pogacar va arribar amb gairebé dos minuts d’avantatge (1:42) sobre Evenepoel i Vingegaard, que continuaran lluitant, tret de caiguda i abandó de Pogacar, per la segona plaça en el poc que queda de Tour. L’eslovè va fer la pujada sencera a Isola 2000 en menys de 38 minuts i, en l’única pujada prèvia a aquest cim en el Tour de França, el 1993, dos històrics com Tony Rominger i Miguel Indurain (primer i segon, junts, a meta) ho van fer en 41:30 minuts. I això que en aquesta ocasió la pujada va ser uns metres més llarga. Tadej Pogacar porta quatre triomfs d’etapa en aquest Tour, més uns altres dos segons posats. Està, malgrat venir de córrer i guanyar folgadament el Giro d’Itàlia, en una gran forma i no sembla tenir rival a la recerca del que seria el seu tercer Tour de França, després de guanyar-lo el 2020 i el 2021, abans de cedir el testimoni en les dos últimes edicions a un Vingegaard que aquesta vegada, sense rodatge, no està podent lluitar amb l’eslovè.Avui, la penúltima etapa es presenta a tall de clàssica, ja que recordarà la París-Niça. La capital dels Alps Marítims acollirà la sortida i després de 132,8 km i 4.600 metres de desnivell acumulat, amb una pujada final de 15,7 km i un pendent mitjà d’un 7,1%