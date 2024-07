Uns Jocs Olímpics per a una nova normalitat

París 2024 seran els Jocs de la nova normalitat. La que regeix al món des que el 5 de maig del 2023 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va decretar el final de l’emergència internacional per la pandèmia de la covid-19, que feia tres anys que estava vigent. Emergència que en l’àmbit esportiu, entre altres coses, va obligar que els Jocs de Tòquio 2020 se celebressin un any més tard, amb les exigències de controls sanitaris més grans, en estadis i instal·lacions sense públic, igual com va passar després en la cita d’hivern el 2022 a Pequín.

Per estrany que sembli, la tornada del públic a les competicions serà una de les grans novetats de París 2024, a més de l’absència de la presa diària de temperatura i els controls preventius que van haver de passar els membres de la família olímpica. El proper 26 de juliol París obrirà per tercera vegada uns Jocs, després dels que va acollir el 1900 i el 1924. Els de la capital francesa volen ser la festa de l’esport al carrer des de la inauguració a la vora del riu Sena, oberta al públic de forma gratuïta tret d’alguns punts. Per primera vegada en la història els atletes desfilaran fora d’un estadi. L’organització ha preparat 94 embarcacions per traslladar 10.500 esportistes en un recorregut de sis quilòmetres, des del pont d’Austerlitz fins a la plaça del Trocadéro, una cerimònia que es podrà seguir a més en 80 pantalles gegants estratègicament situades. Distribuïts en tres zones de la ciutat: la de la capital, la de l’illa de França i l’externa en ciutats com Bordeus, Lió, Marsella, Niça, Lilla i Tahití per al surf, els Jocs recuperaran la seua imatge de bullícia i color habitual.D’aquesta manera, França espera al voltant d’1,6 milions de visitants estrangers durant els Jocs, que suposaran entorn del 10% del total; uns 30.000 professionals acreditats i uns 320.000 espectadors el dia de la inauguració.

Un dispositiu amb gairebé 90.000 policies

El comitè organitzador de París 2024 desplegarà un gran dispositiu de seguretat, que inclourà 45.000 membres de les forces de seguretat franceses i 24.000 agents privats, a més dels 18.000 militars mobilitzats. D’aquesta manera, França comptarà amb l’ajuda d’uns 45 països, la majoria europeus, dels quals arribaran entorn de 1.100 professionals, al voltant de 140 d’ells pertanyents a la Guàrdia Civil.

El sistema informàtic, afectat per una fallada

El sistema informàtic de París 2024 també es va veure afectat de manera parcial per la fallada a nivell mundial dels serveis de Microsoft. “París 2024 ha estat informada d’un problema tècnic global que afecta el software de Microsoft. Aquest incident està afectant les activitats informàtiques de París 2024”, van indicar les mateixes fonts de l’organització. L’impacte va ser “limitat” i va impedir, sobretot, l’entrega ahir d’uniformes i acreditacions.

Macron també es banyarà al riu Sena

El president francès, Emmanuel Macron, que havia promès banyar-se al riu Sena, com va fer aquesta setmana l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, complirà aquest compromís, però no ho farà necessàriament abans de l’inici dels imminents Jocs Olímpics de París, va assegurar ahir l’Elisi.

El papa demana respectar la “treva”

El papa Francesc ha advocat per una treva olímpica durant els Jocs de París i va afirmar que l’esport és un llenguatge universal que transcendeix totes les fronteres, llengües, nacionalitats i religions. “Té la capacitat d’unir les persones, fomentar el diàleg i l’acceptació mútua”, va afegir.

El Japó fa fora per fumar i beure una gimnasta

La capitana de l’equip japonès de gimnàstica artística, Shoko Miyata, de 19 anys, ha estat exclosa dels Jocs Olímpics de París per haver incomplert les normes de conducta a l’haver begut alcohol i haver fumat, va anunciar ahir l’Associació Japonesa de Gimnàstica.