Bronze per a Lleida a casa

El Campionat d’Espanya sub-16 d’atletisme es va obrir ahir a les pistes de les Basses amb una medalla per a Lleida i va faltar molt poc, en concret un centímetre, perquè fossin dos. Jan Tomàs, de l’Aldahra Lleida UA, va guanyar la medalla de bronze en llançament de javelina, mentre que Mariona Armero va ser quarta en salt de llargada. La competició va estar marcada per la intensa calor, la qual cosa va portar l’organització a retardar una hora l’inici de les proves en la jornada de tarda. Para-sols i aspersors d’aigua van ser els refugis que van buscar atletes, entrenadors i assistents per protegir-se de l’elevada temperatura. La competició completa la retransmet en directe Lleida TV.

La medalla de bronze la va aconseguir Jan Tomàs amb un llançament de 51.23 metres. L’or va ser per a Helder Rojas, de l’Atlètic Alacant, amb 56.47 metres, mentre que la plata va ser per a Jorge Vaquerizo, del Puentecillas Palència, amb 54.08. En salt de llargada, Mariona Armero, de l’Aldahta Lleida UA, va ser tercera durant bona part de la final, però va acabar quarta amb un salt de 5.70, tan sols un centímetre menys que la guanyadora del bronze, Adriana Curto, del CA Vilanova, que va saltar 5.71. L’or va ser per a Gift Osarugwe, del Valdizarbe navarrès, amb 6.02, sent la plata per a Raquel Lobo, del Cueva de Nerja, amb 5.79. Mariona té avui una nova oportunitat de medalla. Ahir va ser primera de la seua sèrie en els 300 metres, amb un temps de 40.39, de forma que es va classificar per a la final d’avui. També té opcions de podi Jana Queralt, de l’Aldahra Lleida UA, primera en la seua sèrie en els 100 metres tanques, cosa que la va classificar per a les semifinals que es disputen avui. Altres participants del club van ser Àlex Solà, que va ser cinquè de la seua sèrie en 300 metres; Àngela Sellart, que va finalitzar en setena posició a la final de llançament de javelina, i Linda Moreira, sisena de la seua sèrie en 100 metres tanques. Bru Flores, per la seua part, disputa avui els 3.000 metres marxa i també hi haurà participació lleidatana en els 3.000 metres llisos: Rabab Ouzemmou, del CA la Pobla de Segur, i Màxim Valencia, de l’AA Xafatolls de Mollerussa. La disputa d’aquest Campionat d’Espanya sub-16 a les Basses és el principal acte amb què el Lleida UA celebra aquest 2024 els vint anys de la seua fundació. La competició també continuarà avui en horari de matí i tarda.