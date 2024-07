Caicedo deixa el Barcelona i jugarà al Força Lleida

Al Barris Nord continuen els treballs per a la col·locació del nou parquet. - SEGRE

L’últim tràmit que feia falta perquè Michael Caicedo es convertís en nou jugador del Força Lleida per a la pròxima temporada a la Lliga ACB es va complir ahir. L’escorta i el Barcelona van arribar a un acord per a l’acabament del vincle contractual del mallorquí, segons va anunciar el club blaugrana en un comunicat. Caicedo i el Força Lleida ja havien arribat a un acord, de manera que, després de la seua desvinculació del Barça, és qüestió d’hores que es culmini l’operació i el club lleidatà faci oficial el fitxatge. Caicedo va jugar les dos últimes temporades cedit al Granada i el Girona, en ambdós casos amb poc protagonisme.

Amb Caicedo, el Força Lleida ja tindrà ocupades tres de les quatre places de quota de formació. Les altres dos són per a Rafa Villar, que complirà la tercera temporada a Lleida, la primera ja com a fitxat pel club i l’altra és per a Oriol Paulí, jugador fitxat aquesta setmana i que també té passat blaugrana.El club també ha tancat aquests dies l’ala-pivot internacional finlandès Alexander Madsen, que la passada campanya va estar a l’Andorra. El club també té un acord amb Kenny Hasbrouck, l’únic, juntament amb Villar, que continuarà a la plantilla lleidatana dels que van aconseguir l’ascens a l’ACB.

D’altra banda, els clubs de l’ACB esperen que surti el calendari de la temporada, probablement la setmana que ve. L’associació de clubs ha demanat als participants que facin les seues peticions i, en aquest sentit, el Força Lleida sol·licitarà que el primer partit el jugui com a visitant, amb l’objectiu de disposar de més temps perquè finalitzin les obres d’adequació del Barris Nord, principalment el canvi de parquet. Així, el primer encontre com a local seria en la jornada 2.Quant a l’equip femení del Força Lleida, que tornarà a competir a la Lliga Femenina 2, el club espera conèixer el calendari aquest dimecres vinent, dia 24. L’equip lleidatà ha quedat enquadrat aquesta temporada en el Grup A, al costat dels equips canaris –dos de Tenerife i un de Lanzarote–, dos madrilenys, dos andalusos, dos valencians, tres catalans i un extremeny.