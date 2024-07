Cinquè triomf per a Pogacar

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) va conquerir ahir la vintena i penúltima etapa del Tour de França, entre Niça i el coll de la Couillole, en un altre mà a mà amb un Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) que va mostrar orgull. En una etapa curta però amb molt desnivell i final en alt, Pogacar es va apuntar la seua cinquena victòria parcial en aquesta ronda gal·la per lligar el seu tercer Tour després dels de 2020 i 2021. L’eslovè, que va donar el cop definitiu en l’etapa reina de divendres per tenir un bon matalàs de 5 minuts a la general, va vèncer de nou sense despentinar-se abans de l’última jornada de la gran. El Tour finalitza avui amb una contrarellotge individual de 33,7 quilòmetres entre Mònaco i Niça que coronarà el campió. Per primera vegada en els seus 111 anys d’història, la carrera s’acomiadarà lluny dels Camps Elisis de la capital francesa.

El groc tenia amo després d’Isola 2000, però Pogacar va respondre ahir a l’orgullós guanyador les últimes dos edicions. Vingegaard, amb una preparació marcada per la seua caiguda a Euskadi, va voler morir matant i al capdavant de l’última etapa. L’envit va valer al danès per consolidar el seu segon posat sobre Evenepoel i mantenir amb esplendor i més fort que mai el mà a mà dels últims quatre anys. Pogacar es va posar primer a 500 metres de la meta i va donar el cop definitiu a l’etapa, el seu cinquè triomf parcial en aquesta edició i setzè en la Grande Boucle, per començar a celebrar la seua reconquesta del groc tres anys després. Va ser un penúltim dia mogut, amb molta acció des del coll de Braus. L’ascensió al de la Couillole va començar amb un mà a mà entre Carapaz i Mas, amb l’arrancada d’Evenepoel, el seu Soudal i el seu company, Mikel Landa, amb Pogacar, Vingegaard, Jorgenson (Visma-Lease a Bike) i Almeida (UAE Team Emirates). El vigent campió va voler mostrar el seu orgull, però Pogacar no li va donar ni un centímetre. Ambdós van atrapar Carapaz i Mas, el balear va cedir també a 2 km de meta encara que es va emportar el mallot de la combativitat. Vingegaard i Pogacar van arribar junts als últims metres, però l’eslovè amb forces de sobra per firmar la maneta i continua gaudint del seu Tour.