Nadal es queda sense títol a Suècia abans d'afrontar la cita olímpica

Rafael Nadal, que tornava, dos anys després, a disputar una final d’un torneig ATP, no va poder aixecar el trofeu a Bastad (Suècia), al perdre la final contra el portuguès Nuno Borges, que va guanyar per 6-3 i 6-2 després d’una hora i 28 minuts. La falta de continuïtat en el joc, la imprecisió en el servei i el cansament acumulat al llarg de la setmana van apartar el manacorí d’un èxit que no aconsegueix des que es va coronar a Roland Garros el 2022.

“Sabia que les coses no serien fàcils. He d’acceptar les coses com venen i treballar per millorar. He jugat molt malament i estic trist per això. Veig difícil jugar pitjor del que ho he fet. He estat sense energia encara que és normal perquè portava temps sense competir durant diversos dies seguits. He tingut partits llargs i Nuno Borges ha merescut guanyar”, va dir Nadal després de la final. Els Jocs és el seu pròxim repte. “Estic il·lusionat per formar part de l’equip olímpic i representar Espanya. Els Jocs són l’esdeveniment més important de l’esport. Si aconsegueixo fer un bon tenis a nivell individual també ho faré en el dobles però he de veure el que ha passat aquesta setmana. Carlos Alcaraz estarà a un gran nivell perquè arriba amb confiança i entrenarem junts”, va concloure el mallorquí.