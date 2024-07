Caicedo ja és del Força Lleida

L’escorta Michael Caicedo ja és nou jugador del Força Lleida per afrontar la competició a la Lliga ACB. Després que, tal com va anunciar SEGRE, club i jugador haguessin arribat a un acord, l’entitat va fer oficial ahir el fitxatge una vegada que el mallorquí es va desvincular del Barcelona aquest cap de setmana passat.

Firma per una temporada més dos d’opcionals i es converteix en el quart jugador anunciat oficialment pel club, després de Rafa Villar, Oriol Paulí i Alexander Madsen. El Força Lleida també té un acord amb Kenny Hasbrouck perquè continuï una temporada més.

El director esportiu del Força Lleida, Joaquín Prado, es va mostrar satisfet per la incorporació de Caicedo, “un dels millors jugadors joves d’Espanya en les últimes temporades” i que té a més “una trajectòria fantàstica en les categories inferiors de la selecció espanyola, sent campió d’Europa sub-20 fa dos temporades”, va explicar. Va afegir que arriba amb “experiència en el dia a dia en un gran equip com el Barça”.

Va recordar que “les cessions al Granada i al Girona li han permès conèixer bé la Lliga i li han donat aquest punt d’experiència necessari per arribar ara a Lleida en un bon moment i poder aportar tot el seu joc al nostre equip en aquesta primera experiència a la Lliga ACB”, va concloure Prado.

El jugador de 21 anys arriba al Barris Nord després de passar pel planter blaugrana, on es va consagrar com una de les grans promeses a nivell estatal. El 2020, va fer el salt a LEB Plata amb el Barça B i el seu bon rendiment el va portar a debutar amb el primer equip blaugrana a la pista del Manresa amb 17 anys. Amb el Barça, Caicedo va disputar 21 partits de Lliga Endesa i 11 d’Eurolliga i les dos últimes temporades ha estat cedit al Granada i al Girona, on va arribar després de superar una llarga lesió.

I mentre el club continua treballant en l’aspecte esportiu, també s’està concretant l’econòmic, que permetrà completar el pressupost necessari per afrontar una competició tan exigent. En aquest sentit, la diputació de Lleida aprovarà en el ple d’aquest dijous una aportació extraordinària de 310.000 euros perquè garantir la inscripció i participació del Força Lleida a l’ACB.

D’aquesta quantitat, 200.000 euros van destinats al pagament del valor de participació de la temporada 2024-2025, que substitueix l’antic cànon d’inscripció i del qual el club ja ha abonat la primera anualitat i 110.000 euros per l’ascens de l’equip a la màxima categoria del bàsquet estatal.

Aquestes quantitats se sumen als 140.000 euros que la Diputació havia pressupostat per a aquest 2024, dels quals 90.000 corresponen a l’equip masculí i 50.000 al femení, que continua a la Lliga Femenina 2.De cara a l’anualitat del 2025, tal com contemplen els protocols de la Diputació quan es produeix un ascens, l’aportació de la institució s’incrementarà fins als 190.000 euros, dels quals l’equip masculí en rebrà 140.000 i, el femení, 50.000.