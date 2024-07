El calendari de Lliga, avui

El Lleida CF coneixerà avui el calendari de Lliga del grup 3 de la Segona RFEF. El sorteig tindrà lloc a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, seu federativa, i cal recordar que l’equip lleidatà ha demanat jugar el primer partit fora de casa davant del possible retard de les obres del canvi de gespa del Camp d’Esports, una qüestió d’altra banda que continua portant polèmica per l’enfrontament entre club i Paeria (vegeu el desglossament).

Els clubs de Segona RFEF estan citats a les 12.30, abans que es produeixi el sorteig que es coneixerà al llarg de la tarda, i el Lleida estarà representat pel vicepresident i adjunt a la presidència, a més d’assessor jurídic, Marc Torres. En aquest sentit, Torres té previst entrevistar-se amb el director financer de la RFEF, Emilio Herrero, per provar d’arribar a un acord sobre l’import de l’aval bancari que ha de subscriure el Lleida perquè pugui ser inscrit en la competició aquesta temporada. En qualsevol cas, malgrat que la diferència no és gran en termes absoluts (la RFEF demana al Lleida 156.000 euros i el club calcula que han de ser 132.000), sí que ho és en una categoria modesta com la Segona RFEF.

D’altra banda, també serà avui un dia rellevant en l’aspecte esportiu al jugar l’equip de Marc García el primer amistós de la pretemporada. Serà aquesta tarda a la ciutat esportiva del Vila-real, davant del filial groguet a les 19.00. La plantilla es va exercitar ahir a la tarda a l’Annex i aquest matí viatjarà a la ciutat castellonenca per afrontar aquest primer test.

El regidor d’Esports Jackson Quiñonez va dir ahir, amb referència a l’enfrontament que existeix entre el Lleida i la Paeria pel canvi de gespa, que la relació entre les dos parts “ha tornat a la casella de sortida”, en declaracions a UA1. “Fa mesos va costar que la relació amb el Lleida fos bona perquè veníem d’una època complicada. Vam intentar reconduir la situació i semblava que ho estàvem aconseguint. Ara crec que hem tornat a la casella de sortida i aquesta és la sensació que tinc com a regidor d’Esports”, va assenyalar Quiñónez. Aquest va insistir que “a l’octubre es va enviar una carta a tots els clubs instant-los que demanessin permís a Patrimoni per fer qualsevol obra i la gestió la fa Esports. Marc Torres ens va dir que no faria cas i li vam recordar que la Paeria és la propietària de la instal·lació”, va manifestar Quiñónez.Per una altra banda, el grup municipal d’ERC va enviar un comunicat en el qual considera “un fet molt greu que la regidoria d’Esports negui al Lleida la legitimació per utilitzar el Camp d’Esports i creu que el regidor ha de donar explicacions urgents. Anteriorment, a UA1, el regidor Juanjo Falcó va dir que “l’actuació de la regidoria és un autèntic nyap. El que s’ha fet en aquesta operació és inadmissible”.