Conflicte entre clubs per l’ús del Centre de Piragüisme Saúl Craviotto de Lleida

La utilització de les instal·lacions del Centre de Piragüisme Saúl Craviotto de Lleida ha provocat un conflicte entre els clubs usuaris, la qual cosa ha obligat la Paeria a mediar, que és la titular de la instal·lació.

El conflicte enfronta un dels clubs, l’Élite Kayak, creat fa poc més de dos anys, amb la resta d’usuaris, la Federació Catalana de Piragüisme, el Sícoris Club, el Nàutic Lleida i el Kayak Mitjana.

El president de l’Élite Kayak, José Alfonso Siegrist, acusa la resta d’“haver canviat els panys perquè no puguem accedir al nostre material” per la qual cosa va demanar la intervenció de la Paeria. Germán Jiménez, president de la Federació Catalana, al·lega que els panys es van canviar perquè “se n’havien trencat alguns i com que tots van amb la mateixa clau, era millor així”.

Afegeix que l’Élite Kayak no compleix les normes d’ús de la instal·lació, perquè “no estan inscrits a la Federació” i assenyala que, per petició de la Paeria, “se’ls ha assignat un espai per al seu material”.

Recorda, no obstant, que “quan es va posar en marxa la instal·lació tots vam estar d’acord a compartir les despeses i aquest club no ho fa”. Siegrist reconeix que el seu club no està inscrit a la FCP però “l’esport no federat existeix. No tenim cap obligació d’estar federats i això és una instal·lació municipal per la qual cosa tenim de dret, com a club, a utilitzar-la. No estem d’acord amb la Federació i per això no ens federem. I si cal fer-ho ho farem a l’Aragonesa”.

El regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, per la seua part, va dir que com a Paeria “intentem que els clubs convisquin en harmonia. Hi ha un conflicte personal entre una entitat i la resta d’usuaris”.

De fet, les dos parts s’han creuat denúncies per suposades agressions. “Hem mediat perquè en puguin utilitzar una part, però muntarem una reunió entre totes les parts perquè hi hagi convivència entre tots”, va concloure Quiñónez.