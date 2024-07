París es blinda pels JJOO

París es blindarà amb un dispositiu de 45.000 efectius per als Jocs Olímpics, que es disputen des de demà i fins a l’11 d’agost, malgrat que la cerimònia inaugural serà aquest divendres al riu Sena, un esdeveniment que comptarà amb un “pla especial” de seguretat, encara que no hi ha cap “amenaça específica”.

Les autoritats van preparar patrulles policials pels carrers, controls en carreteres, vigilància amb helicòpters i amb llanxes ràpides al riu Sena per dissuadir i prevenir qualsevol tipus d’atac en els Jocs del 26 de juliol l’11 d’agost. En concret, un total de 45.000 forces de seguretat estaran de servei només aquest divendres per a la cerimònia d’inauguració, que per primera vegada no se celebra en un estadi.El ministre de l’Interior en funcions, Gérald Darmani, va qualificar l’amenaça terrorista general d’“extremadament alta”. “Pel que sabem, no hi ha cap amenaça específica per a la seguretat dels Jocs Olímpics”, va agregar.El responsable de París 2024, Tony Estanguet, va declarar en roda de premsa que “hi ha un pla especial per a la cerimònia d’obertura i totes les competicions per garantir la seguretat”, que és “la prioritat número u”.De fet, ja s’han produït detencions en els preparatius entorn de possibles amenaces terroristes, així com un russoucraïnès que es va autolesionar al fer detonar un explosiu de fabricació pròpia.De fet, el president francès, Emmanuel Macron, va assegurar ahir que tot està a punt per a la celebració dels Jocs Olímpics i per a la cerimònia d’obertura, que per primera vegada se celebrarà fora d’un estadi, al llarg del riu Sena.“Estem a punt”, va asseverar el cap d’estat en una visita la Vila Olímpica, que es troba al departament de Saint-Denis. Macron també va debatre breument amb els efectius de seguretat i va agrair el sacrifici dels treballadors i agents per assegurar la celebració amb “èxit” dels Jocs.França farà un desplegament de forces de seguretat interior “com mai”, va recordar Macron, no només en la cerimònia d’obertura sinó tota la temporada olímpica. I això serà, va recalcar, gràcies a “250.000 homes i dones que sacrifiquen el seu temps familiar” i que permetran que els francesos se sentin “col·lectivament orgullosos”.

A més, el ministre de l’Interior francès, Gérald Darmanin, va explicar que la delegació olímpica israeliana serà objecte de seguretat reforçada per part de la policia francesa.

LeBron James serà l’abanderat de la delegació nord-americana

LeBron James, jugador de la selecció nord-americana masculina de bàsquet i de Los Angeles Lakers de l’NBA, serà l’esportista masculí encarregat de portar la bandera del seu país en la cerimònia d’obertura dels Jocs Olímpics de París 2024. James, quatre vegades guanyador de l’NBA, encapçalarà d’aquesta manera la delegació dels Estats Units en l’esdeveniment que se celebrarà aquest divendres 26 de juliol al riu Sena de la capital francesa, en els que suposaran els seus quarts Jocs Olímpics.

La selecció femenina de futbol s’exercita per primer cop a Nantes

La selecció espanyola femenina de futbol es va exercitar ahir per primera vegada a Nantes en un entrenament en el qual Montse Tomé va comptar amb totes les futbolistes al complet. Espanya va entrenar a l’estadi Marcel Saupin en horari matutí després d’arribar diumenge a la nit a la ciutat francesa per preparar el debut contra Japó a l’estadi la Beaujoire. “Amb ganes”, va ser la frase més repetida de futbolistes com Irene Paredes, Olga Carmona, Jenni Hermoso i Alèxia Putellas abans de volar a França.

Pogacar renuncia als Jocs per fatiga

El ciclista eslovè Tadej Pogacar, recentment proclamat campió del Tour de França, no anirà als Jocs Olímpics de París 2024 a causa de la fatiga acumulada en els últims mesos de competició, segons va anunciar ahir la Federació Eslovena de Ciclisme i el Comitè Olímpic Eslovè.

Espanya, contra Puerto Rico en l’últim test

La selecció espanyola masculina de bàsquet disputarà avui al WiZink Center de Madrid (20.30), el seu últim partit de preparació per als Jocs contra un rival d’exigència i també olímpic com Puerto Rico, davant el qual espera deixar bones sensacions abans de la seua estrena en l’esdeveniment dissabte.

Petar Cikusa supleix el lesionat Joan Cañellas

El jugador del Barça d’handbol Petar Cikusa, MVP de l’Europeu Júnior tot just acabat, estarà finalment a París com a reserva dels Hispans a París, com a substitut del lesionat Joan Cañellas.

La selecció femenina cau davant d’Austràlia

La selecció espanyola femenina de bàsquet va caure ahir per 66-75 contra Austràlia en el penúltim amistós de preparació per als Jocs Olímpics, disputat a Segòvia. El seu últim test serà davant de Canadà dijous (20.00).

Blanco pronostica un rècord de medalles

El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, va pronosticar que Espanya superá les 22 medalles de Barcelona’92, el seu límit històric, basant-se en els resultats de l’últim cicle però també en un ambient d’optimisme que “mai” havia percebut.

El Kremlin critica el veto a periodistes russos

El Kremlin va condemnar ahir la decisió francesa de no permetre als periodistes russos cobrir els Jocs, on acudiran només 15 atletes neutrals russos. “Considerem que tals decisions són inadmissibles”, va dir el portaveu presidencial, Dmitri Peskov.