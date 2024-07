Finlàndia fitxa a Lleida

“Tinc 24 anys i si no ho provo ara ja no ho provaré mai”, explica Guillem Porta, que dilluns va partir cap a Finlàndia per debutar en el futbol professional. Porta, que ha jugat les tres últimes temporades al Mollerussa, amb el qual va ascendir a Tercera RFEF i on era un dels capitans, ha fitxat pel Salon Palloilijat, un equip de la Segona divisió de Finlàndia. “Penso que és una bona oportunitat, el futbol serà diferent, però és professional”, afegeix.

Centrecampista tècnic, Guillem Porta veia complicat fer un salt aquí. “Tenia ofertes per seguir al Mollerussa i d’algun equip de Segona RFEF, però aquí és més complicat progressar. Fa temps que tenia la idea de sortir a l’estranger i ara s’ha donat l’oportunitat”, afegeix.“Fa uns dies vaig estar allà, vaig veure els estadis, vaig conèixer gent i ara ha contactat amb mi Jordi Aluja, de Cambrils, que és l’entrenador del Salon Palloilijat. Buscaven un centrecampista tècnic, del meu perfil.. m’ofereixen contracte professional, casa, manutenció.. ho vull provar”, afegeix el de Vila-sana, que firma fins a l’octubre. “A causa de la climatologia, la Lliga allà dura des de l’abril fins a l’octubre. Així que de moment hi seré fins a l’octubre”. El seu nou equip és cinquè en una Lliga de deu. La competició es denomina Ykkösliiga i el campió ascendeix a Primera i el segon classificat es juga l’ascens en un play-off.De la seua nova destinació explica que “la societat és diferent de la nostra, la gent és una mica més freda, però em vaig emportar una bona impressió i allà valoren molt els futbolistes espanyols”, afegeix Porta, que no tindrà problemes de comunicació ja que domina l’anglès.Després dels tres últims anys que ha militat al Mollerussa, en què ha jugat dos eliminatòries de la Copa del Rei davant de rivals de Primera, ha aconseguit l’ascens a Tercera RFEF i la permanència la passada temporada, explica que “vull agrair la confiança que em va fer Jordi Cortés i tot el seu staff tècnic en aquests anys i, alhora, agrair a l’anterior junta directiva i a l’actual, el tracte que he rebut, així com el suport que m’han donat, especialment en aquests últims dies”.El seu objectiu en aquests mesos que queden de Lliga és adaptar-se a la competició finlandesa i “per descomptat que m’agradaria seguir allà”, afegeix. El seu equip és de Salo, una ciutat costanera amb una població de poc més de 50.000 habitants i que dista una mica menys de 120 quilòmetres de la capital d’aquell país nòrdic, Hèlsinki.