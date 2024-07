El Força Lleida vol tancar la quota estatal amb Oriola

Pierre Oriola podria completar la quota de quatre jugadors estatals del Força Lleida per a la seua estrena a la Lliga ACB. El club està negociant amb el jugador de Tàrrega, que la temporada passada va jugar amb el Baxi Manresa, perquè torni a jugar al Barris Nord, on ja va estar la temporada 2012-2013. Oriola, de 31 anys, no és l’única opció que estudia el club lleidatà, que considera de vital importància disposar d’un quartet estatal de garanties.

La normativa obliga els equips d’ACB a disposar d’un mínim de quatre jugadors estatals i el Força Lleida vol que tots ells aportin qualitat i punts a l’equip. De fet, el club lleidatà ja té cobertes tres d’aquestes places amb Rafa Villar, Oriol Paulí i Michael Caicedo, els tres amb passat blaugrana, igual que Pierre Oriola, que va jugar al Barça cinc temporades, des de la 2017-2018 fins a la 2021-2022.El Força Lleida ja té cinc jugadors per afrontar la temporada a l’ACB. A més de Villar (base), Paulí (aler) i Caicedo (escorta), ha incorporat l’ala-pivot finlandès Alexander Madsen. El cinquè jugador és l’aler Kenny Hasbrouck, però encara no ha pogut firmar el seu contracte ja que està aprofitant l’aturada de competició a Espanya per disputar la Lliga de Veneçuela. Hasbrouck i Villar són els únics que continuaran de la plantilla de la passada temporada que va aconseguir l’històric ascens a la Lliga ACB.

Pel que respecta a Pierre Oriola, es va formar al CN Tàrrega i amb 16 anys es va incorporar a la base del Manresa, debutant aquella mateixa temporada al primer equip. Va estar al club del Bages fins a la temporada 2011-12, en la qual no va tenir gaire protagonisme, i les dos següents les va jugar a Lleida i al Peñas d’Osca, sent un dels destacats en ambdós equips.Això li va permetre tornar a la Lliga ACB fitxant pel CB Sevilla en la 2014-15, on va estar dos temporades abans d’incorporar-se al València, amb el qual va guanyar una Lliga. Va passar després al Barcelona, on va guanyar una Lliga i quatre Copes. Girona i Manresa van ser les seues següents destinacions i ara podria recalar de nou a Lleida.