Primer desembarcament de la delegació estatal a París

Gran part de la delegació olímpica espanyola –unes 200 persones entre esportistes, entrenadors, metges, fisioterapeutes i personal de suport– va emprendre ahir el seu viatge cap a París per afrontar els Jocs de la passió i la il·lusió, que es disputen entre aquest divendres i l’11 d’agost, cita en la qual la gran fixació serà superar la barrera de les 22 medalles olímpiques aconseguides a Barcelona’92.

Entre els expedicionaris hi havia el palista de la Seu d’Urgell Miquel Travé que va assegurar que aspira a aconseguir “un diploma” en el seu debut en els Jocs Olímpics, encara que l’objectiu principal és ser “dins d’una final” i donar la seua “millor versió”, i va afirmar que tot l’equip es troba “molt bé físicament” per afrontar la competició.“El resultat no dependrà de mi mateix, jo hauré de fer la meua millor versió, però un objectiu a la vista és poder estar en una final, i dins d’una final, ser als diplomes. Evidentment, qui no vol ser a la final i guanyar, però un resultat amb què me’n podria anar satisfet seria un diploma”, va assenyalar en una roda de premsa del Comitè Olímpic Espanyol (COE) juntament amb els seus companys d’equip.Per una altra banda, l’arribada de Rafael Nadal i Carlos Alcaraz ha aixecat passions a la Vila Olímpica de París que a poc a poc i gradualment es va poblant per esportistes d’arreu del món que en els propers dies entraran en acció en els Jocs del 2024.El balear és un personatge únic a París on ha triomfat en catorze ocasions. Afronta Nadal els seus últims Jocs Olímpics. Or individual a Pequín 2008 i en dobles a Rio 2016 al costat de Marc López, assumeix el balear que París és la seua última parada olímpica. En la recta final del seu recorregut, l’exnúmero u del món aspira a un retrobament amb la glòria abans d’un adeu a l’altura de l’èxit que tantes vegades va assaborir.

La selecció masculina de futbol debuta avui

La selecció espanyola masculina de futbol debutarà avui (15.00 hores/La 1) davant d’una rocosa Uzbekistan al Parc dels Prínceps de la capital francesa, un matx en el qual els de Santi Denia busquessin arrancar de la millor manera el somni de tornar a aconseguir un or olímpic en futbol per segona vegada en la història.

Blanco creu a guanyar més de 22 medalles

El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, va assegurar que el seu pronòstic pel que fa a medalles de la delegació espanyola en els Jocs Olímpics de París 2024 és aconseguir-ne “més de 22” i, superada la barrera històrica marcada en la cita a casa de Barcelona 1992, esperar “a veure què passa”.

Laetitia Casta i Snoop Dogg, rellevistes

La model i actriu francesa Laetitia Casta i el raper nord-americà Snoop Dogg figuren entre els portadors de la flama olímpica a Saint-Denis poc abans de la seua arribada a París, va anunciar ahir l’alcalde de la localitat extraradi de la capital francesa, Mathieu Hanotin.

“Sou els nostres millors ambaixadors”

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va dir ahir que els esportistes espanyols que participaran en els Jocs Olímpics i Paralímpics de París 2024 són “els millors ambaixadors que podria tenir Espanya” durant una recepció a un nombrós grup al Complex de la Moncloa.

Detingut un jove que planejava un atemptat

Un jove de 18 anys va ser detingut ahir al departament francès de Gironda acusat de planejar un atemptat terrorista a tan sols tres dies de la cerimònia inaugural dels Jocs. Les forces de seguretat van posar sota custòdia policial el sospitós, acusat d’“associació criminal terrorista amb vista a preparar un o més delictes de lesions personals”, segons el diari Le Parisien. El jove, qualificat com radicalitzat, va ser detectat per la Direcció General de Seguretat Interior a causa de diversos missatges publicats a les xarxes socials.