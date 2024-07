El TAD obre expedient a Tebas per una denúncia del Madrid

El Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) ha obert expedient disciplinari al president de LaLiga, Javier Tebas, per una possible infracció molt greu segons la Llei de l’Esport del 1990 en la convocatòria de l’assemblea de l’organisme l’agost del 2021, que va aprovar l’acord amb el fons CVC. L’acord adoptat ahir pel TAD ja ha estat comunicat al president de LaLiga, i confereix a Javier Tebas deu dies per formular al·legacions.

El TAD va rebre el març passat una petició raonada del president del Consell Superior d’Esports (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, per a la incoació de l’expedient a Tebas com a conseqüència de la denúncia formulada en representació del Reial Madrid, per la presumpta comissió de les infraccions administratives tipificades a la llei de l’esport del 1990 (articles 76.1.a) i 76.2 a). El club blanc va denunciar Tebas per discriminació a determinats clubs; per l’acord de l’assemblea extraordinària celebrada el 12 agost del 2021 en què es va aprovar l’operació entre LaLiga i el fons CVC, per ús abusiu de les seues facultats en benefici de LaLiga Impulso i per absència de transparència en la convocatòria i gestió de les assemblees, segons va avançar Iusport. El Reial Madrid va recalcar llavors que no podia donar suport a allò que veia com a “estructura enganyosa” i que s’havia fet sense la seua “participació” ni “coneixement”La resposta de Tebas va ser que “als que volen que el president de LaLiga sigui inhabilitat, que esperin asseguts. S’ha obert un expedient i espero guanyar-lo de forma definitiva en les diferents instàncies”.