Acord total del Força Lleida amb Pierre Oriola, que firmarà per una temporada

El Força Lleida i Pierre Oriola ja han arribat a un acord total. El pivot de Tàrrega, que al setembre complirà 32 anys, firmarà per una temporada, un acord que es farà oficial en els propers dies, completant així les quatre quotes nacionals juntament amb Rafa Villar, Oriol Paulí i Michael Caicedo, els tres amb passat blaugrana com ell.Oriola arribarà procedent del Baxi Manresa, que ahir mateix va anunciar que no continuaria al club després de completar la seua tercera etapa, aquesta última campanya amb unes mitjanes de 3,7 punts i 3,9 rebots.

Amb el fitxatge de Pierre Oriola, l’Hiopos Lleida ja té sis peces, la meitat de la plantilla: Villar (base), Paulí (escorta), Caicedo (escorta), Madsen (ala-pivot) i Kenny Hasbrouck (escorta).D’altra banda, ja es coneixen els primers amistosos que disputarà l’equip de Gerard Encuentra durant la pretemporada, que arrancarà el 12 d’agost.

Un dels tests de preparació el disputarà davant de l’Andorra en la sisena edició del Trofeu Comú d’Encamp, i també s’enfrontarà al Gran Canària el 29 d’agost a Zuera. A mitjans de setembre jugarà la Lliga Catalana contra Joventut i Manresa.