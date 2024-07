Ansu Fati es perdrà la gira als EUA per lesió i Pau Víctor, primer fitxatge

El davanter del Barcelona Ansu Fati es va lesionar la planta del peu dret durant l’entrenament d’ahir i seguirà un tractament conservador a la capital catalana, per la qual cosa es perdrà la gira de pretemporada pels Estats Units que començarà diumenge, segons va anunciar ahir el club. L’entitat blaugrana no va especificar el període previst de baixa per a l’atacant, que aspirava a guanyar-se la confiança del nou entrenador, Hansi Flick, després d’haver disputat el curs passat com a cedit al Brighton anglès.

Fati, que a l’octubre complirà 22 anys i té contracte amb el Barça fins al 2027, va registrar quatre gols i una assistència en 27 partits amb el conjunt anglès, però la seua progressió es va veure llastada per una lesió muscular al bessó dret que el va obligar a star més de dos mesos de baixa.D’altra banda, el club va anunciar el fitxatge del jove Pau Víctor, traspassat des del Girona i que firma contracte fins al juny del 2029. L’atacant de Sant Cugat del Vallès ja va jugar l’any passat al filial del Barça com cedit del conjunt gironí i va ser el màxim golejador de l’equip i del seu grup a Primera RFEF, amb 20 gols. El futbolista, que complirà 23 anys al novembre, tindrà ara fitxa amb el primer equip.