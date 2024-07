Arranca el nou AEM amb 10 incorporacions i sota les ordres de Rubén López

L’AEM va fer ahir el seu primer entrenament de pretemporada al Recasens després de dos dies en què les jugadores van passar les revisions mèdiques i les proves de força. Rubén López va dirigir la primera sessió de la seua tercera temporada al capdavant de l’equip amb els 10 fitxatges: la portera María Mon; les defenses Vero Herrera, Maryame Atiq i Laura Blasco; les centrecampistes Inés Faddi, Paula Ransanz i Marina Pérez; i les atacants Marta Gestera, María Lara i Fati Gharbi.

Se’ls van sumar vuit de les 11 jugadores que continuen de la temporada passada (Laura Martí, Loba, Meri Martorell, Silvia Peñalver, Andrea Palacios, Noe Fernández, Evelyn Acosta i Abril Rodrigo), ja que Mariajo, Jeni i Laura Fernández s’estan recuperant de les seues respectives lesions de genoll i van treballar al marge, per la qual cosa hi ha 18 jugadores del primer equip disponibles.L’entrenador espera comptar amb les dos primeres per als primers compassos de Lliga, i és més prudent amb Laura Fernández. A més, va declarar que “la idea és fer dos fitxatges”. “Vull una mitjapunta i una davantera”, va afegir, encara que va admetre la dificultat per fer incorporacions aquest estiu.També va reconèixer que “sabia que hi hauria baixes, malgrat que no me n’esperava tantes. Però és una cosa que ja ens ha passat els altres anys i ens hem reforçat amb jugadores que s’adapten al nostre estil”. “Tenim molta il·lusió de fer una bona temporada”, va destacar el tècnic, que es va tornar a mostrar molt molest perquè la Federació ni tan sols ha anunciat les dates d’inici de la competició. “És molt trist començar la pretemporada i no saber quan comença la Lliga, ni quan acaba ni quan hi ha aturades. Crec que la Federació s’ha oblidat del femení”, va dir indignat.Per completar la primera sessió, es van unir al grup les jugadores del filial Júlia Corredera, Laia Ojeda, Júlia Ciurana i Ari Bosch; i a partir de la setmana que ve també hi participaran Abril Francés, Ainara Carné i Xènia Siurana. La idea és que les set s’alternin en la pretemporada, en la qual l’AEM s’estrenarà el 4 d’agost davant del nou Levante Badalona.