Hiopos Lleida per a l'ACB

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Hiopos Lleida, aquest és el nom sota el qual competirà aquesta temporada que ve el Força Lleida en la seua estrena a l’ACB, després que ahir s’oficialitzés l’acord a la seu d’ICG a Torrefarrera. La multinacional lleidatana, que va entrar com a patrocinador principal a meitat de la temporada 2018-2019, continuarà recolzant el club, ara amb una altra empresa del grup A & K Holding.

D’aquesta manera, Hiopos, creada el 2010 i dedicada a la fabricació de solucions tecnològiques globals d’última generació basades en la tecnologia cloud per al sector de l’hostaleria i el retail, serà el patrocinador principal del Força Lleida les dos pròximes temporades, si bé l’acord és prorrogable. Malgrat que no es van donar a conèixer les xifres de l’operació, el seu president i fundador, Andreu Pi, va reconèixer que “és molt més del doble” del que havien estat aportant fins ara.

“Per al nostre club avui és un dia històric perquè és la culminació d’un projecte, d’un camí que fa quatre anys la junta que encapçalo va començar, encara que el projecte ve d’abans, i en el qual sempre hem tingut la família Pi i l’empresa ICG al nostre costat fent-se confiança. Per a nosaltres era molt important poder transmetre el missatge que transmetem avui, que Lleida és a l’ACB i ho fem de la mà d’ICG, de la mà d’Hiopos, una empresa lleidatana”, va destacar Albert Aliaga, president del Força Lleida, que va afegir: “Ja vam dir que aquest camí no el faríem sols i som conscients que per a ells, assumir aquest nou repte, és un esforç important”.

Andreu Pi, per la seua part, va apuntar que “els tenim tota la confiança i per això volem continuar. Quan el club estava arruïnat, li vam fer la confiança i el vam ajudar. Hi va haver una nova directiva, que ho ha fet molt bé i prova d’això són els èxits que han tingut, i volem continuar perquè ells també volen que seguim. Sempre que aquesta confiança sigui mútua, això continuarà”.

Aliaga va restar importància al fet que Força desapareixerà del naming de l’equip, afirmant que “sempre hem dit que som Lleida, no hi ha samarretes ni escuts, és Lleida”, i va reconèixer que el club treballa per tenir un pressupost de 4 milions d’euros. “La idea és aquesta i estem convençuts que ho aconseguirem amb les quatre potes del projecte que ja vam dir: institucions, empreses, abonats i ticketing i l’ACB, de la qual cobrarem una quantitat fixa depenent de la classificació, però serà un mínim de 860.000 euros, amb què ja comptem. Ens hem caracteritzat sempre per anar pas a pas fent coses sostenibles, però alhora ambicioses i amb èxits esportius. Sense diners no es fitxen jugadors, però alhora tocarem de peus a terra”, va asseverar.

Acord total amb Pierre Oriola, que firmarà per una temporada

El Força Lleida i Pierre Oriola ja han arribat a un acord total. El pivot de Tàrrega, que al setembre complirà 32 anys, firmarà per una temporada, un acord que es farà oficial en els propers dies, completant així les quatre quotes nacionals juntament amb Rafa Villar, Oriol Paulí i Michael Caicedo, els tres amb passat blaugrana com ell.Oriola arribarà procedent del Baxi Manresa, que ahir mateix va anunciar que no continuaria al club després de completar la seua tercera etapa, aquesta última campanya amb unes mitjanes de 3,7 punts i 3,9 rebots.

Amb el fitxatge de Pierre Oriola, l’Hiopos Lleida ja té sis peces, la meitat de la plantilla: Villar (base), Paulí (escorta), Caicedo (escorta), Madsen (ala-pivot) i Kenny Hasbrouck (escorta).D’altra banda, ja es coneixen els primers amistosos que disputarà l’equip de Gerard Encuentra durant la pretemporada, que arrancarà el 12 d’agost. Un dels tests de preparació el disputarà davant de l’Andorra en la sisena edició del Trofeu Comú d’Encamp, i també s’enfrontarà al Gran Canària el 29 d’agost a Zuera. A mitjans de setembre jugarà la Lliga Catalana contra Joventut i Manresa.

El femení obrirà la Lliga visitant el Claret, exequip de Challenge

L’equip femení del Força Lleida, que continuarà jugant una temporada més a la Lliga Femenina 2, tindrà una arrancada de Lliga un mica exigent, ja que s’estrenarà el 5 d’octubre a la pista del Picket Claret de València, que la temporada passada militava a la Lliga Challenge, la segona categoria estatal, i debutarà a casa el dia 12 contra el Reina Isabel GmasB de Granada, acabat d’ascendir, per tancar la competició el 26 d’abril visitant un altre debutant, l’Adareva Tenerife.

“El nivell de la Lliga serà molt similar al de la passada temporada, malgrat que aquest any tindrem desplaçaments molt més llargs”, va apuntar el tècnic de l’equip, Rubén Petrus, que està immers en la planificació de la plantilla. El club es troba a prop de tancar la incorporació d’una base-escorta i dos interiors.