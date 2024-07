La Marató Vithas Lleida espera arribar a mil atletes

La tercera edició de la Marató Vithas Lleida, que es disputarà el 27 d’octubre, espera continuar creixent en nombre de participants i comptar amb un miler d’atletes, segons va explicar ahir Sisco Larrull, organitzador i president de l’Associació Esportiva Marató de Lleida, que també va agrair, a més de les autoritats i patrocinadors, als clubs que col·laboren en l’organització de la cita.

La prova es va presentar ahir a la Subdelegació del Govern central, presidida per José Crespín i amb Josep Morera, director gerent de Vithas Lleida; Geremí Camí, director d’Institucions a Lleida de CaixaBank; i Agustí Jiménez, alcalde de Torre-serona i vicepresident de la Diputació.

Larrull va destacar que la carrera també passarà per Torre-serona i Benavent de Segrià, així com l’interès que desperta en atletes estrangers i de fora de Catalunya, gràcies a la tasca de difusió que es fa de la prova en diferents cites atlètiques de Catalunya i la resta de l’Estat. Com a principal novetat va assenyalar que totes les activitats del programa es faran el mateix dia, el 27 d’octubre, que inclou, a més de la marató, carreres de 10 i 5 quilòmetres, infantils i inclusives.José Crespín va destacar que la carrera “posa Lleida i el territori en el mapa” i va desitjar que “aquesta tercera edició superi les expectatives i que la carrera continuï fent-se gran”. Va afegir que “és una cita jove, que va nàixer amb molta força i que ja s’ha convertit en un dels referents del calendari esportiu de la ciutat”.Per la seua part, Josep Morera, director gerent de Vithas, va destacar que la firma “torna a apostar per aquesta prova com a part del seu compromís amb l’esport i els valors que Vithas comparteix amb els esportistes, la passió, la superació, la humilitat, la integritat, l’empatia i la responsabilitat”, destacant també la importància de la prevenció de la salut a través de l’activitat física.Larrull va afegir que la prova arriba a aquesta tercera edició “amb la vocació de permanència i l’objectiu de continuar creixent en número de corredors i de millorar”. En la primera edició, el 2021, la marató va superar els 300 atletes i l’any passat ja va arribar a prop de 600.