Moha vol un Mollerussa “que faci disfrutar”

El nou entrenador del Mollerussa, Mohamed El Yaagoubi Moha, vol un equip que s’ho passi bé jugant i que faci gaudir els aficionats. Així ho va explicar ahir en la seua presentació el tècnic, que va destacar com a futbolista en equips com l’Espanyol, l’Osasuna o Reial Societat, entre d’altres. “El meu objectiu és passar-ho bé, que l’equip doni el millor que tingui, fer millors els jugadors cada dia, que gaudeixin i que facin disfrutar la gent”, va explicar Moha, de 46 anys, que va destacar la història de l’entitat. El president d’honor del Mollerussa, Josep Maria Gaya, també va presentar oficialment el nou director esportiu del club, Robert Palau, que porta temps treballant en la formació d’una plantilla a la qual, va explicar, “només li falten dos o tres jugadors per completar-la, malgrat que durant la pretemporada hi haurà també gent a prova”. L’equip començarà la pretemporada dilluns.

Moha va afegir que “m’encanta el futbol, gaudeixo d’aquest esport que m’ha fet disfrutar molt. Aquestes coses m’han portat a ser aquí” i va agrair al Mollerussa “que em doni aquesta oportunitat”. El nou entrenador va estar a l’Igualada fa quatre anys i la passada campanya va entrenar el Juvenil del Santa Coloma de Cervelló. Robert Palau, de 39 anys, arriba també de l’Igualada, on es va retirar com a futbolista als 30 i ha format part de la secretaria tècnica del club 9 anys.Sobre l’estil de joc del nou Mollerussa, el tècnic va assenyalar que “la veritat és que encara no sé quin Mollerussa veurem. Cal anar coneixent la plantilla, veure les seues capacitats i adaptar-se nosaltres a ells i ells a nosaltres. És un procés durant el qual ens anirem construint com a equip”, encara que va insistir en el seu ideari futbolístic: “Vull que la gent surti satisfeta de l’estadi després de cada partit.” Va destacar també que “hi ha molt bona comunicació amb el director esportiu [van coincidir a l’Igualada], ell em coneix, sap com soc i com veig el futbol. Necessito tenir jugadors que tinguin aquesta passió, que siguin intel·ligents, que vulguin guanyar i que sàpiguen que representen un club històric”.Robert Palau, per la seua part, va agrair a la junta directiva que presideix Josep Gené la confiança, va dir que “vinc a sumar” i va afegir que “l’objectiu és guanyar, però també importa la manera com es guanya”. Es va mostrar agraït als capitans Putxi, Jofre i Pedrós, per la seua continuïtat després que la passada campanya acabés amb problemes per falta de cobrament, que va resoldre la directiva. “No ha estat la situació desitjada per començar, però estic gratament sorprès per la predisposició dels capitans. Estic content amb ells i encantat que segueixin” i va destacar també el compromís amb el club de tots els jugadors.

El primer duel entre els dos lleidatans serà la jornada 11

El Mollerussa obrirà la Lliga de Tercera RFEF rebent a casa el FE Grama, el 8 de setembre, mentre que l’Atlètic Lleida també ho farà com a local, en el seu cas rebent el San Cristóbal, segons va oferir el sorteig que es va celebrar ahir. El primer duel, Atlètic Lleida-Mollerussa, serà en la jornada 11, el 17 de novembre. Per la seua part, l’Atlètic Lleida va fitxar ahir Guillermo Cucurull i el Mollerussa Jonathan Linares i va renovar Jordi Ars.