Naranjo i Parra arriben amb l'ascens en ment

Guillem Naranjo i Dani Parra, els dos últims fitxatges del Lleida CF, arriben al club blau amb “la il·lusió” d’aconseguir l’ascens i tornar a la categoria en la qual tots dos jugaven la temporada passada: Primera RFEF.

Naranjo recala al Lleida, després d’estar cedit la temporada passada pel Saragossa al Sabadell i el Terol, “perquè vaig seguir el club l’any passat, és un històric, i és el que més interès ha mostrat per fitxar-me”, va declarar. L’atacant del Prat de Llobregat va afegir que “l’objectiu és pujar de categoria”. “Intentaré marcar els màxims gols possibles per ajudar l’equip”, va apuntar el davanter, que es va definir “com un punta versàtil, ràpid, que m’agrada anar al peu i a l’espai”.Per la seua part, el porter Dani Parra va explicar que “aquest club i el que representa” van ser un factor decisiu per acceptar l’oferta del Lleida, així com l’ambient que envolta el club. “Vaig seguir l’equip la temporada passada, vaig veure l’abast que tenia i la veritat és que va ser una decisió fàcil”, va apuntar el porter de Riudoms, arribat des del Nàstic.Parra arriba amb l’objectiu de “competir a la porteria amb Iñaki, que és un gran porter, i ajudar en tot el que pugui per aconseguir els objectius ambiciosos que tenim”. A més, es va definir com un porter “sòlid i ràpid sota pals, amb bon joc de peus”.El director esportiu del club, Raúl Fuster, es va referir a Parra com un porter “sobri i amb qualitat que pot lluitar la titularitat amb Iñaki”, mentre que sobre Naranjo va apuntar que “és la peça de nou que buscàvem i que ens completa molt l’equip. Pot ser diferencial”. A més, Fuster també va valorar el calendari de Lliga, sortejat dimarts. Tot i que va reconèixer que “és una arrancada exigent, el bo és que quatre dels cinc primers partits són en camps de gespa natural i tres dels partits són a casa”, encara que els dos primers a porta tancada. Sobre això, també va considerar que, malgrat tot, el positiu és que les Balears i Cornellà “no solen portar gaire públic, per la qual cosa tampoc no perdem gaire en taquilla”.

El PP demana una comissió pel conflicte del canvi de gespa

El cap de l’oposició de la Paeria i líder del Partit Popular de Lleida, Xavi Palau, es va reunir ahir al Camp d’Esports amb l’adjunt a la presidència del club, Marc Torres, per conèixer la versió del club sobre el conflicte amb l’ajuntament per les obres de substitució de la gespa del Camp d’Esports.Després de la reunió, Palau va sol·licitar “la convocatòria de forma immediata d’una comissió extraordinària d’Esports perquè el govern municipal doni les explicacions pertinents”.A més, va defensar que “el Lleida és patrimoni de la ciutat i ha de tenir el màxim respecte institucional i el suport per part de l’ajuntament, com la resta de clubs de la ciutat”. En aquesta línia, va instar a la responsabilitat del consistori per resoldre el conflicte.

Les penyes mostren el suport a Pereira en un comunicat

Les quatre penyes del Lleida (És un Sentiment, Rudes, Blues Nord i Molo Esportiu) i l’associació Amics del Lleida van emetre ahir un comunicat conjunt en el qual mostraven el seu “inegociable suport al Lleida” i “total agraïment” a Luis Pereira per “haver estat l’únic que el 2022 va fer públic el seu desig que el Lleida no tornés a desaparèixer, malgrat saber que no tenia el suport d’institucions i la majoria d’empreses de la ciutat”.