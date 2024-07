L'Hiopos Lleida fitxa Bropleh per una temporada

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida ha arribat a un acord amb l’aler nord-americà Thomas Bropleh per una temporada, convertint-se així en el setè reforç de l’equip de Gerard Encuentra per a la seua estrena a la Lliga ACB. El jugador de Denver, que a l’agost complirà 33 anys i que no ocuparà plaça d’extracomunitari al tenir el passaport de Libèria, torna a la Lliga ACB després del seu pas fa dos campanyes pel Coviran Granada, amb el qual havia ascendit l’any anterior a la màxima categoria.

Va estar cinc temporades a la LEB Or i va passar per quatre equips, Breogán, Betis, Mallorca i Granada, on va ser dos campanyes i va ser una peça clau per a la tornada de l’equip nassarita a l’ACB en la 2021-2022, sent campió de la fase regular. És un jugador físic, d’1,96 metres d’altura capaç d’alternar les posicions d’escorta i aler, que destaca especialment pel seu poder anotador, com ja va deixar constància en la seua estrena en la màxima categoria, fent una mitjana de 12,1 punts en els 26 minuts de mitjana que va jugar, amb un 48 per cent d’encert en el tir de dos i d’un 36 en el triple. Bropleh també va aportar 3,2 rebots, 1,6 assistències i 0,6 recuperacions de mitjana, per a una valoració de 9,1. El nord-americà ha jugat l’última temporada al Veltex Shizuoka de la B2 League japonesa, on ha continuat demostrant els seus dots de gran anotador amb una mitjana de 17 punts per partit, a més d’aportar 4,4 rebots i 2,8 assistències.Bropleh, que ocuparà una de les places de Cotonou, és la setena incorporació de l’Hiopos Lleida per al seu debut a l’ACB, si bé només s’han oficialitzat quatre dels fitxatges, el del base Rafa Villar, els escortes Oriol Paulí i Michael Caicedo i l’ala-pivot Alexander Madsen. No obstant, el club té un acord tancat per una temporada amb el pivot Pierre Oriola i l’escorta Kenny Hasbrouck, com ja ha anunciat SEGRE, fitxatges que es faran oficials en els propers dies.Per una altra banda, el club va anunciar ahir que ja ha superat els 3.500 abonats, concretament en té un total de 3.570, més a prop de l’objectiu dels 4.000.