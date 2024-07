París obre el gran espectacle

Les mirades del món estaran centrades avui en París, quan comencin a desfilar per les aigües del riu Sena els vaixells que transportaran als esportistes olímpics fins els peus de la torre Eiffel, en una espectacular cerimònia d’obertura que, per primera vegada, no tindrà com a escenari un estadi.

París està ja totalment blindada per a la gran cerimònia d’obertura dels Jocs Olímpics, que reunirà avui uns 328.000 espectadors i dos centenars de governants o responsables d’organitzacions internacionals.La cerimònia, una desfilada de vaixells pel Sena en ple centre monumental de París, promet originalitat i espectacularitat, però també és un malson per a la seguretat, la logística i els transports. “Estem a punt, serà un espectacle enlluernador, que farà sentir-se orgullós el país i que portarà la felicitat al món sencer”, va prometre ahir la ministra francesa d’Esports, Amélie Oudéa-Castéra. Els serveis secrets francesos no han detectat projectes d’atacs contra la cerimònia d’inauguració a París ni durant les tres setmanes que es prolongaran les competicions, va explicar el ministre francès de l’Interior, Gérald Darmanin.París manté en secret els detalls de la gran festa inaugural, que començarà a les 19.30 i es desenvoluparà al llarg dels sis quilòmetres que separen el pont d’Austerlitz i el de Jena, el que uneix els jardins del Trocadéro i la torre Eiffel.

Com és tradicional, la desfilada l’obrirà la delegació olímpica de Grècia a un ritme precís de 9 quilòmetres per hora per completar el recorregut en un temps de 42 minuts. En total, prop de 90 vaixells transportaran uns 8.500 esportistes (a París hi ha més de 10.000 aspirants a medalla, però no tots poden assistir a la cerimònia), amb la qual cosa les embarcacions no coincidiran exactament amb el nombre de nacions participants (206) i molts països hauran de compartir coberta.Un gran dispositiu de seguretat amb 45.000 agents acompanyarà la inauguració per vetllar que no hi hagi problemes, a més d’uns 10.000 militars i vigilants privats.De fet, la seguretat per a una cerimònia tan excepcional i amb París en el màxim nivell d’alerta terrorista des dels atemptats de Hamas, ha estat una de les grans preocupacions i es va preparar fins i tot un pla alternatiu de portar la cerimònia a l’Stade de France en cas d’amenaça greu.El que els esportistes i 328.000 espectadors presencials, entre els quals 200 caps d’Estat i de Govern, veuran durant les 3 hores i 45 minuts d’espectacle és un misteri, encara que els preparatius al Sena han permès anticipar alguns detalls, malgrat que el centre de la ciutat és un búnquer des del passat dia 18.Els responsables de París 2024 van avançar que la cerimònia seria una celebració de la cultura francesa i això quedarà retratat a través de dotze escenes repartides al llarg del riu i acompanyat d’un gran espectacle de llums i pirotècnia.Un d’aquells moments es veurà a l’altura de la catedral de Notre-Dame, encara tancada per la restauració per l’incendi del 2019, i un altre es desenvoluparà al Louvre. El director artístic de la cerimònia, Thomas Jolly, sí que ha revelat un altre detall: l’amor, per ser París, serà part de l’espectacle, amb un cor de color vermell al cel que serà travessat, com una fletxa, per una patrulla aèria. S’espera la presència a l’espectacle de Lady Gaga i Céline Dion i un altre dels secrets més ben guardats és l’encesa del peveter.