Miquel Travé, primer lleidatà a estrenar-se als Jocs Olímpics de París

Miquel Travé tindrà l’honor avui de ser el primer a competir dels set lleidatans que acudeixen als Jocs Olímpics de París. Ho farà passades les tres de la tarda al nou complex de piragüisme de Vaires-sur-Marne, una població de la regió d’Illa de França, a 22 quilòmetres de París. El palista de la Seu d’Urgell serà l’antepenúltim a afrontar la primera baixada a la recerca d’un lloc en les semifinals que es disputarà dilluns.

Travé, que va arribar a la Vila Olímpica fa una setmana, és un dels trumfos espanyols per aconseguir una medalla, encara que no vol pressionar-se. Abans de partir cap a París, el palista del Cadí Canoe Kayak, de només 24 anys i que afronta els seus primers Jocs, va assegurar que el seu objectiu és assolir la final en C1 i fins i tot aconseguir un diploma olímpic. Fill del que va ser seleccionador espanyol a Atlanta 1996, Xavier Travé, i que de petit jugava a futbol i tocava el violí, ja sap el que és pujar a podis en un Mundial absolut (per equips), en Jocs Europeus, en Europeus i fins i tot a la Copa del Món, on va ser subcampió fa dos anys. Tercer en el test olímpic de l’any passat en aquest canal i quart a Cracòvia, el palista de la Seu d’Urgell, és, al costat de Maialen Chourraut, el que més opcions té de pujar al podi.

La palista basca, triple medallista olímpica i que encara amb 41 anys a París els seus cinquens Jocs, també entrarà avui en acció en caiac. Amb el seu bronze a Londres 2012, el seu or a Rio 2016 i la seua plata a Tòquio 2020, Chourraut és la cap de cartell d’un quintet espanyol que acudeix il·lusionat però sense pressió, com van reconèixer els mateixos piragüistes abans de partir cap a terres franceses.

En la jornada d’avui també debutarà l’andorrana Mònica Dòria, pertanyent al Cadí Canoe Kayak i que afronta els seus segons Jocs consecutius. Buscarà aquesta tarda a partir de les 16.00 hores un lloc en les semifinals de demà.

Nadal torna a entrenar-se i avui debuta en dobles

Protegit a la cuixa dreta amb una visible bena, Rafa Nadal va tornar ahir als entrenaments a la pista Phillipe Chatrier per preparar la seua estrena d’avui en el torneig de dobles al costat de Carlos Alcaraz, en una jornada en què també jugarà l’altre duet espanyol integrat per Marcel Granollers i Pablo Carreño.El tenista balear, que va cancel·lar les dos sessions que tenia previstes dijous a causa d’unes molèsties a l’adductor dret, va tornar a l’activitat en la vigília de l’arrancada competitiva a les instal·lacions de Roland Garros.

Nadal saltarà avui a la pista per jugar amb Alcaraz i enfrontar-se als argentins Máximo González i Andrés Molteni en la primera ronda. Nadal es va exercitar amb normalitat, amb la intensitat requerida durant l’hora que va durar la pràctica, sota sostre a la Phillipe Chatrier, a causa de la pluja. Nadal està per jugar, encara que no està clar si podria assumir la intensitat de dos modalitats al mateix temps amb la possibilitat, a més, de disputar dos partits, un d’individual i un altre de dobles, el mateix dia. És el que li ocorrerà avui al seu company Alcaraz, que després de jugar l’individual al migdia afrontarà el doble a mitja tarda.També debutarà en el quadre individual femení Cristina Bucsa.