París captiva el món amb la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics

a icònica torre Eiffel va ser l’escenari final d’una cerimònia original que va discórrer sobre el Sena.. - EUROPA PRESS El peveter es va elevar al cel de París en un globus al final de la cerimònia. - EUROPA PRESS Rafa Nadal va portar la torxa al costat de Carl Lewis, Nadia Comaneci i Serena Williams. - EUROPA PRESS Maria Cadens ahir al Sena. - EUROPA PRESS Miquel Travé amb Anais Bouchet. - EUROPA PRESS

Amb el Sena com a escenari i l’espectacle aigualit per la pluja, París 2024 va repassar les fites de la història de França seguint un misteriós encaputxat que portava la flama, amb moments de protagonisme per a la Revolució, la literatura, el cine i un homenatge a dones com Simone Veil o Simone de Beauvoir.

L’espectacle de la inauguració dels Jocs Olímpics, concebut per Thomas Jolly, màgic, original i inèdit, al ser el primer en la història que es va desenvolupar fora d’un estadi, es va dividir en dotze segments que es van anar succeint des de la sortida de la delegació de Grècia, des del pont d’Austerlitz, al capdavant dels 85 vaixells que van transportar les 205 delegacions olímpiques.

El moment principal de tota cerimònia inaugural olímpica, guardat com el secret més gran de la història, va arribar amb l’encesa del peveter. En una seqüència memorable, història viva de l’esport i de l’olimpisme, Zinedine Zidane, Rafa Nadal, Serena Williams, Nadia Comaneci i Carl Lewis es van passar la torxa olímpica camí del peveter. Zizou va aparèixer al Trocadero, seu del final de festa, i va entregar el foc sagrat de l’olimpisme a Nadal, que va avançar cap al Sena i va agafar una barca. L’esperaven la tenista nord-americana Serena Williams, la gimnasta romanesa Nadia Comaneci i l’atleta nord-americà Carl Lewis.

La flama havia arribat al Trocadero de la mà d’un misteriós personatge encaputxat, que des del començament de la cerimònia es va veure recorrent París amb la torxa, per canals, carrers, teulades i museus, de vegades en directe, gairebé sempre en imatges gravades. El recorregut havia començat, també en vídeo, de la mà de Zidane.

Rafa Nadal va recollir la torxa en un escenari que l’ha fet llegenda, París, seu del torneig de Roland Garros, on ha triomfat en 14 ocasions. Quan el vaixell va arribar davant del Louvre, Amelie Mauresmo, plata olímpica a Atenes 2004, va agafar la flama i va córrer amb ella cap al museu. Allà se la va passar a l’exbasquetbolista Tony Paker i junts van córrer per l’esplanada emblemàtica a la recerca de tres esportistes paralímpics: Nantenin Keita, Alexis Hanquinquant i Marie-Amélie Le Fur.

El grup va anar creixent amb noms notables de la història de l’esport francès fins que va arribar a les mans de l’atleta Marie-José Perec i el judoka Teddy Riner, que van encendre el peveter, un anell de set metres, pendent d’un globus aerostàtic de 30 metres de diàmetre situat als jardins de les Tulleries.

Abans d’aquest espectacular final de festa i mentre els esportistes desfilaven amb vaixell pel Sena, la cerimònia va ser un repàs per la història de França i tots els elements que han fet destacar el país en totes les facetes culturals. Des de La vie en rose, Notre-Dame (encara tancada per la restauració de l’incendi que va patir el 2019), amb una picada d’ullet a la literatura de Victor Hugo i al seu popular personatge Quasimodo; Els miserables, La llibertat guiant el poble i La Gioconda –que malgrat ser el quadre més ben custodiat del Louvre va arribar de mans dels minions de la saga Despicable Me– van ser obres artístiques icòniques que van tenir el seu protagonisme a mesura que la desfilada creuava la ciutat, amb picades d’ullet a la moda i entre diferents actuacions. La flama la va portar fins a la Torre Eiffel un cavaller platejat que va fer tot el recorregut a galop sobre l’aigua. Ni la pluja va poder deslluir tanta màgia.