Nadal i Alcaraz no fallen en la seua estrena a París

Rafa Nadal i Carlos Alcaraz van debutar ahir amb victòria en el torneig olímpic de dobles, una estrena per duplicat per a un murcià que va vèncer també en la sessió matinal en el quadre individual, igual que va avançar el serbi Novak Djokovic en el camí del balear.

Calia veure-ho per creure-ho i finalment es va fer realitat a la Philippe Chatrier. Al mig d’un ambient fantàstic, amb un públic entregat, desitjós que l’aventura perduri a París, Alcaraz, mes i mig després de guanyar Roland Garros, va tornar a la central parisenca al costat del 14 vegades campió de l’Obert de França, un Nadal que, per si quedava algun dubte, va lluir sobre la pista com en la Cerimònia d’Obertura la nit anterior.La pluja va trastocar el programa olímpic del tenis (38 partits suspesos), que no va permetre ni un sol partit fora de la central i de la Suzanne Lenglen, on Alcaraz va passar per sobre del libanès Hady Habib, número 275 del món, per 6-3 i 6-1 en el segon torn del dia. Però el plat fort era a la tarda, en un doble per a la història de l’esport espanyol i del tenis només amb el fet de saltar a la pista, i més ara que ja són a vuitens de final després de fer fora per 7-6 (4) i 6-4 els argentins Máximo González i Andrés Molten.

L’equip masculí d’Espanya va debutar ahir amb una treballada victòria davant d’Eslovènia per 25-22

A nivell d’equip, ahir també va començar la seua etapa olímpica la selecció espanyola masculina d’handbol, que va tirar endavant un matiner debut amb un més que complicat triomf davant del combinat d’Eslovènia (25-22), que va superar després de despertar-se en el segon temps al ritme de les parades del blaugrana Gonzalo Pérez de Vargas, de la defensa i del vertigen a la contra. Lluny del contundent triomf que havien aconseguit els hispans en el Preolímpic de Granollers (32-22), que pràcticament els va concedir el bitllet per a la cita parisenca, el quadre de Jordi Ribera va passar durant bona part del xoc per un calvari víctima de la falta d’eficàcia en atac.

La selecció espanyola es va classificar per a quarts, amb un partit encara per disputar, en un duel marcat per l’expulsió del capità de l’equip caribeny Edison Azcona al final de la primera part.