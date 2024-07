Titmus arranca amb or

L’australiana Ariarne Titmus va fer ahir el primer pas per convertir-se en la reina dels Jocs de París després de revalidar el títol de campiona olímpica dels 400 lliures a l’imposar-se a la canadenca Summer McIntosh, plata, i a la nord-americana Katie Ledecky, bronze, en una elèctrica final que molts havien qualificat com la “cursa del segle”. No només perquè hi fossin les tres últimes plusmarquistes universals de la distància, sinó perquè si Ledecky ha marcat una època i Titmus guia el pas en l’actualitat, la jove McIntosh, de només 17 anys, està destinada a dominar en el futur.

En els 400 masculins, l’alemany Lukas Maertens es va penjar la medalla d’or en una carrera que va dominar de principi a final i en la qual va acariciar el rècord mundial –amb 3:41.78– que encara guarda, des del 2009, el seu compatriota Paul Biedermann –3:40.07–. La plata va ser per a l’australià Elijah Winnington i el bronze per al sud-coreà Woomin Kim. A la piscina de París La Défense Arena també van triomfar els relleus del 4x100 de lliures d’Austràlia, en dones, i dels Estats Units, en homes.En ciclisme, el belga Remco Evenepoel va fer valer la seua condició de favorit per proclamar-se campió olímpic de contrarellotge en una prova de 32,4 quilòmetres disputada a París, amb sortida a l’esplanada dels Invàlids i meta al pont d’Alexandre III que va estar marcada per una intensa pluja. Es va imposar amb un temps de 36.12 minuts, superant en 14 segons el gegant italià Filippo Ganna i en 25 el seu compatriota Wout van Aert. El representant espanyol, el vitorià Oier Lazkano, va acabar el 26.

La selecció espanyola de waterpolo femení va guanyar ahir a França (15-6) en el primer partit del torneig dels Jocs Olímpics de Paris 2024, en una gran arrancada de les de Miki Oca davant d’unes amfitriones que amb prou feines van poder oposar resistència a l’inici d’un duel dominat amb claredat per les espanyoles. Millors en les superioritats, imposant la seua defensa i amb una Elena Ruiz que va liderar l’atac amb 4 gols, Espanya va començar de la millor manera el torneig, amb una victòria clau per a la classificació final en un grup complicat amb Grècia, Itàlia i els EUA. La selecció masculina d’hoquei herba va tornar a entrepussar amb la Gran Bretanya (4-0) en el seu partit de debut, en el qual l’equip de Max Caldas va crear més perill al començament, però no va aprofitar les seues opcions i el rival va encarrilar el triomf amb dos gols en 3 minuts abans del descans, per resoldre després amb un penal i un altre gol a 2 minuts del final.

Sis punts menys a Canadà per usar drons

Obligada a guanyar i dependre d’altres resultats. La selecció canadenca femenina de futbol va començar amb victòria contra Nova Zelanda (2-1) en la present edició dels Jocs Olímpics, però la FIFA va anunciar ahir que serà sancionada amb sis punts menys en la classificació de l’actual torneig de París 2024 pel cas dels drons espies. A més, l’entrenadora principal Bev Priestman, i Joseph Lombardi i Jasmine Mander, personal del seu cos tècnic responsable de l’ús d’aquests dispositius durant l’entrenament a porta tancada de dilluns del que va ser el seu rival en el debut, queden inhabilitats durant un any.

Surten els dos primers positius per dopatge

Lisvel Eve Mejía, de l’equip dominicà de voleibol, va donar positiu en una prova de dopatge efectuada en el passat torneig de la Lliga de Nacions, per la qual cosa serà separada de l’equip i no participarà en els Jocs. També el judoka iraquià Sajjad Sehen ha estat suspès provisionalment després de donar positiu per metandienona i boldenona, segons va informar l’Agència Internacional de Controls (ITA).

Mor l’entrenador de boxa de Samoa

L’Associació Internacional de Boxa (IBA) va lamentar a través d’un comunicat la mort de Lionel Elika Fatupaito, entrenador de l’equip de boxa de Samoa, a la vila olímpica, pel que sembla per un atac de cor.

Acusacions internes de manipulació en esgrima

L’equip nord-americà d’esgrima ha aterrat a París envoltat en una tempestuosa història interna de denúncies per manipulacions arbitrals dels duels previs per aconseguir la classificació per als Jocs.

L’abanderat d’Itàlia va perdre l’anell de noces

L’atleta Gianmarco Tamberi va compartir ahir una sentida petició de perdó a la seua esposa després que l’anell de casament li llisqués del dit mentre actuava com a abanderat d’Itàlia en un vaixell al riu Sena durant la cerimònia inaugural.