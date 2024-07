Travé a semis i primer metall

Miquel Travé va ser ahir el primer dels set lleidatans que competeixen a París a debutar i va complir el tràmit. El de la Seu d’Urgell va superar l’eliminatòria de C1 eslàlom i es va poder treure de sobre bona part dels nervis acumulats en els últims dies per accedir a les semifinals de demà dilluns amb el sisè millor temps, en una jornada en què la delegació espanyola va aconseguir la seua primera medalla a París 2024, el bronze de Fran Garrigós en judo, la primera olímpica d’aquesta modalitat per a Espanya des de fa 24 anys.

Travé disposava de dos baixades per garantir la seua presència en la penúltima ronda, el cribratge realment potent que donarà el bitllet per a la lluita per les medalles. El palista del Cadí Canoe Kayak, de 24 anys, va gaudir d’un accés més confortable en la seua estrena olímpica. Ja habitual dels podis en les competicions internacionals, l’urgellenc va passar a les semifinals amb el sisè millor crono en el global de les dos mànegues. En la primera, una penalització al tocar la vuitena porta el va enviar al cinquè lloc amb 92.19, a menys de tres segons del més ràpid, el francès Nicolas Gestin (89.90), que va superar el britànic Adam Burgess (90.87) i el croat Matija Marinic (91.61).En la segona mànega, amb el pas ja assegurat, va fer 143.65, penalitzat amb 50 segons per saltar-se la cinquena porta i amb uns altres sis per tocar tres portes més. Tan sols un avís que l’eslàlom és traïdor i que la semifinal demà serà, com sempre en la gran competició, una prova tremenda per buscar plaça a la final i lluitar, com a mínim, pel diploma. A l’estadi nàutic Vaires-sur-Marne també es van disputar les eliminatòries de K1 femení, en les quals la basca Maialen Chourraut, triple medallista olímpica, i l’andorrana del Cadí Canoe Kayak Mònica Dòria, també van certificar el seu accés a les semifinals que es disputaran avui. Chourraut, bronze a Londres 2012, or a Rio 2016 i plata a Tòquio 2020, va encarar la seua cinquena participació olímpica des de la prudència.El seu rostre tot just travessar la meta mostrava que no li va agradar gens el seu recorregut en la primera baixada. No se la va veure fluida i, tot i que no va penalitzar, el seu temps de 101.06 la va deixar dissetena i en passaven 22. En la segona baixada la palista de l’Atlètic Sant Sebastià va millorar notablement. Un toc a la porta dos va deixar el crono en 96.33 per acabar tretzena. Mònica Dòria, per la seua part, va ser quarta en la mànega inaugural i quinzena en la segona, quedant relegada a la desena posició d’una eliminatòria dominada per la gran favorita, l’australiana Jessica Fox amb un registre de 92.18.En la jornada d’ahir va arribar la primera medalla per a la delegació espanyola, que en va vorejar una segona, les dos en judo. Fran Garrigós es va penjar el bronze en la categoria de -60 quilos, mentre que Laura Martínez es va quedar a les portes del metall i d’un primer doblet, malgrat que es va haver de conformar amb el diploma olímpic.El judo va aconseguir trencar per fi el seu malefici, ja que feia 24 anys, des de l’or d’Isabel Fernández a Sydney 2000, que no guanyava una medalla olímpica, i ho va fer gràcies al campió del món el 2023 i actual d’Europa de -60 quilos, que es va imposar en el combat pel bronze al georgià Giorgi Sardalashvili. Va patir en la seua estrena contra el belga Jorre Verstraeten, va guanyar fàcil el japonès Ryuju Nagayama, que no el va voler saludar després del combat, i en la lluita per la final, amb el president Pedro Sánchez a les grades, va caure per ippon contra el kazakh Yeldos Smetov, que després es proclamaria campió olímpic.

La selecció espanyola va arrancar amb derrota contra Austràlia (92-80) el torneig olímpic de bàsquet de París 2024, en un partit que es va disputar a l’estadi Pierre Mauroy de Villeneuve-d’Ascq, als afores de Lilla, seu de la fase de grups d’un campionat que, a partir de quarts, es decidirà a la capital francesa.

Els 27 punts de Santi Aldama, màxim anotador del partit, i una valoració de +26, no van evitar la derrota d’un equip que va perdre la batalla del rebot (46/32) i no va tenir la seua tarda des del perímetre (12/37, un 32 per cent) en un matx en el qual el capità espanyol, Rudy Fernández, va marcar una fita al convertir-se en el primer basquetbolista de la història a competir en sis Jocs Olímpics.

No es va poder homenatjar el jugador balear del Reial Madrid amb una victòria davant d’un rival que a la fi va poder prendre la revenja després de set derrotes en els nou enfrontaments previs, incloses algunes derrotes molt doloroses com en el partit pel bronze de Rio 2016 –per un punt– o en les semifinals del Mundial de la Xina, després de dos pròrrogues. Però la història no guanya partits. I Austràlia desitjava venjar-se, tal com havia expressat públicament Jack Landale, un dels nou jugadors del seu equip que militen a l’NBA i que va ser el més destacat dels oceànics amb 20 punts, 9 rebots i una valoració de 28. Ara Espanya jugarà el seu pròxim encontre, en aquest mateix escenari, dimarts vinent, contra la Grècia de Giannis Antetokounmpo.

Fran Garrigós, que va donar a Espanya un metall olímpic en judo 24 anys després, va dir que el bronze aconseguit ahir tenia gust d’or. “Té gust d’or, perquè al final és el que somiava. Una medalla als Jocs Olímpics és molt diferent. Pots guanyar vint vegades els campionats del món, però al final una medalla als Jocs per a esports menys mediàtics crec que és molt important”, va assenyalar Garrigós tot just penjar-se el bronze al pavelló efímer de Camp de Mart, a dos passos de la torre Eiffel.El madrileny, de vint-i-nou anys, va reconèixer que “estic molt feliç, però molt cansat. Hem estat aquí tot el dia i hem pogut disfrutar al tatami sense pressió, oblidant-nos del resultat”. Sobre el duel pel bronze va comentar: “No sempre s’està lluitant per una medalla de bronze als Jocs Olímpics i no podíem perdre l’oportunitat d’emportar-nos-la”, va destacar.