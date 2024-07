Biles il·lumina París

La gimnasta nord-americana Simone Biles va tornar a uns Jocs a París 2024, ovacionada per un entregat Bercy Arena que va veure de nou somriure l’estrella nord-americana, campiona olímpica a Rio 2016, que va ser la millor de la classificatòria a la capital francesa i ja apunta cinc finals, en aparells i per equips, malgrat que en l’exercici de salt va patir un problema físic al turmell.

A falta de tres subdivisions de gimnastes en la fase de classificació, els Estats Units lideren la classificació per equips i tenen garantida la classificació final, mentre que Biles va obtenir la millor puntuació total fins al moment amb 59.566, al davant de les seues compatriotes Sunisia Lee i Jordan Chiles.Biles va rebre una calorosa acollida dels aficionats a París, on va començar la seua etapa olímpica amb una gran actuació en barra i terra. Però després se la va veure coixejant mentre practicava l’exercici de salt. El públic es va quedar en suspens, encara que sembla que la considerada millor de tots els temps de la gimnàstica no tindrà problemes a competir per tot a les finals d’aparells i equips.La guanyadora de 37 medalles entre Jocs i Mundials va haver d’abandonar la competició a Tòquio fa tres anys –va aconseguir la plata en la prova per equips i el bronze a la barra– per problemes de salut mental, i també va patir abusos per un dels seus entrenadors en el passat. I enguany a París torna amb magnificència, disposada a pujar al primer calaix del podi en les cinc finals.Quan el nom de la gimnasta, de 27 anys, va sonar per primera vegada a la megafonia del Bercy Arena, el soroll dels 15.000 espectadors va ser eixordador, i Biles va recuperar el somriure. Biles va començar a la barra amb un impressionant triple gir i dos salts mortals perfectes que li van permetre sumar 14.733 punts. La seua rutina de terra va rebre la puntuació més alta dels Jocs, 14.600, abans dels seus problemes en el salt. Després de tres assajos amb dolor, va decidir seguir endavant amb un fort embenat al turmell. Va assolir una altura superba en el primer salt, encara que l’aterratge no va ser perfecte.El seu segon salt va ser més conservador, però va completar el doble gir, malgrat l’evident dolor que va sentir a l’aterrar. Malgrat tot, va aconseguir la millor puntuació fins al moment en la classificació amb 15.300.Biles semblava més còmoda a les barres asimètriques, la seua prova menys favorable, i es va despenjar sense esforç per obtenir una meritòria puntuació, malgrat que va sortir coixejant de l’exercici.D’aquesta manera, la final femenina per equips es disputarà demà dimarts, i la final del concurs complet, dijous, mentre que les individuals per aparells seran dissabte.

Hugo González lluitarà per medalla i el Dream Team arrasa contra Sèrbia

El nadador espanyol Hugo González tornarà a lluitar, com ja va fer fa tres anys a Tòquio, per les medalles després d’aconseguir ahir la classificació per a la final dels 100 esquena. Una final que el balear, vigent subcampió del món de la distància, afrontarà amb la vuitena millor marca de tots els finalistes després de firmar un temps de 52.95 segons en la semifinal.Pel que fa a les medalles, una de les grans estrelles d’aquest esport, el francès Leon Marchand, no va fallar en els 400 estils i ho va fer a més batent el rècord olímpic que estava en poder del nord-americà Michael Phelps amb un temps de 4:02.95.En bàsquet, guiada per un incommensurable Kevin Durant i un no menys brillant LeBron James, la selecció dels Estats Units, la gran favorita a l’or, va derrotar ahir la de Sèrbia –actual subcampiona del món–, per 110-84. Kevin Durant, amb 23 punts, i LeBron James, amb 21, van ser els dos màxims anotadors del partit; mentre que Nikola Jokic, amb 20, va ser el més efectiu de l’equip serbi.

L’organització demana perdó per una escena

L’organitzadora de París 2024, Anne Descamps, es va disculpar ahir per qualsevol ofensa causada per les representacions religioses durant la cerimònia d’obertura dels Jocs. Hi va haver crítiques per una escena de banquet en la qual un actor que interpretava el déu grec Dionís va ocupar el centre de l’escenari en una taula amb drag-queens, en una reinterpretació de la pintura L’últim sopar de Leonardo da Vinci.

Investiguen amenaces de mort

La Justícia francesa ha obert una investigació per les amenaces de mort rebudes per tres esportistes de l’equip israelià, segons va indicar la Fiscalia de París.

Anul·lats els entrenaments al Sena

Els entrenaments que s’havien programat ahir al riu Sena a París de cara a les competicions olímpiques que hi estan previstes van quedar anul·lats a causa de la mala qualitat de l’aigua.