L'Hiopos Lleida oficialitza el fitxatge de Bropleh per un any

L’Hiopos Lleida va fer oficial ahir el fitxatge de l’aler nord-americà Thomas Bropleh, amb el qual fa dies ja havia arribat a un acord per una temporada. Procedent del Shizuoka Veltex del Japó, el nord-americà, que no ocuparà plaça d’extracomunitari al tenir la nacionalitat de Libèria, torna a Lliga ACB, on ja va jugar fa dos temporades amb el Granada, amb el qual la campanya anterior havia aconseguit l’ascens com a campió de la LEB Or.Amb l’arribada de Bropleh, Gerard Encuentra ja té sis jugadors confirmats després del base Rafa Villar, els escortes Oriol Paulí i Michael Caicedo i els ala-pivots Alexander Madsen i Pierre Oriola, als quals cal afegir el també escorta Kenny Hasbrouck, la renovació delqual encara no ha estat oficialitzada però que ja està tancada des de fa setmanes, com va anunciar SEGRE.

Bropleh, de 32 anys, arribarà al Barris Nord amb una dilatada trajectòria europea a l’esquena que va començar el 2014 a Alemanya. Ha jugat cinc campanyes a la LEB Or amb el Breogán, Betis, Palma i Granada, amb el qual va debutar a l’ACB amb unes mitjanes de 12,1 punts, 3,2 rebots i 9,1 de valoració. Aquesta última temporada en la segona divisió del Japó va fer una mitjana de 17 punts, 4,4 rebots, 2,8 assistències i 15,8 de valoració.Per la seua part, el director esportiu de l’Hiopos Lleida, Joaquín Prado, va declarar que “és un jugador molt complet, amb experiència a l’ACB i al bàsquet espanyol. Creiem que és un jugador que ens complementarà molt bé al nostre joc de perímetre, ja que destaca per la seua capacitat d’anotació i la seua bona capacitat física. Creiem que és una incorporació d’alt nivell i esperem que s’adapti ràpidament, ja que en dependrà el seu rendiment”.