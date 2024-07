Estrena a Saragossa i debut al Barris Nord amb el Barça

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ACB va sortejar ahir el calendari de la temporada 2024-2025 que va oferir una arrancada de Lliga un pèl exigent per a l’Hiopos Lleida, que en les primeres vuit jornades de la fase regular se les haurà amb quatre dels grans, Barça, Reial Madrid, Unicaja i Baskonia, a més del derbi català davant del Manresa i el duel amb l’Andorra, equip adscrit a la delegació de Lleida.

Els de Gerard Encuentra s’estrenaran a la Lliga visitant la pista del Casademont Saragossa, el diumenge 29 de setembre (17.00 hores), i el seu debut al Barris Nord serà diumenge 6 d’octubre (18.30) davant del Barça, el mateix rival amb qui es va estrenar el llavors Caprabo Lleida el 2001. Aquella vegada es va demanar jugar la primera jornada fora perquè el Barris Nord estava encara en obres, la mateixa situació que s’ha donat en aquesta ocasió.En la tercera jornada l’Hiopos Lleida visitarà l’Unicaja, campió de l’última fase regular, després rebrà el Manresa, visitarà el Breogán i s’enfrontarà a l’Andorra al Barris Nord abans d’encadenar dos sortides, primer a Vitòria per enfrontar-se al Baskonia i després al WiZink Center davant del campió de Lliga i Copa, el Reial Madrid.L’últim mes de competició tampoc no estarà exempt de dificultat per a l’equip de Gerard Encuentra, que en les cinc últimes jornades s’enfrontarà a tres dels quatre semifinalistes del passat play-off pel títol. El 4 de maig rebrà el Múrcia, vigent subcampió de Lliga; l’11 del mateix mes visitarà el Palau Blaugrana, després encadenarà dos partits a casa contra Tenerife i Unicaja i tancarà la Lliga a Girona.