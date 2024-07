Emma Carrasco, amb 'Nadalcaraz'

Publicat per Redacció

La nadadora Emma Carrasco, de 18 anys, una de les representants de l’esport lleidatà a París, es va fotografiar amb dos de les estrelles de la delegació espanyola, els tenistes Rafa Nadal i Carlos Alcaraz. Carrasco va debutar dillluns a París, en la seua primera cita olímpica, en la prova dels 400 estils, en la que va quedar 12a. Carrasco tindrà una altra oportunitat divendres vinent en les preliminars dels 200 estils, prova en la que va aconseguir la medalla de bronze en els Mundials júnior disputats el 2022 a Lima.

Per la seua part, l’equip de dobles format per Nadal i Alcaraz es va situar ahir dimarts a un pas de la lluita per les medalles en guanyar, en el ‘super tie-break’, als neerlandesos Tallon Griekspoor i Wesley Koolhof per 6-4, 6-7 (2) i 10-2 per accedir a quarts de final, que disputaran aquest dimecres amb els nord-americans Austin Krajicek i Rajjev Ram.