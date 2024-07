Espanya continua viva

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El jove Santi Aldama, amb dobles figures (19 punts i 12 rebots), i el veterà Sergio Llull (13 punts i 7 assistències) van liderar ahir la victòria d’Espanya en el seu segon partit olímpic davant de Grècia (84-77), fent inútils els 27 punts de la gran estrella hel·lena, Giannis Antetokoumpo. Amb aquesta primera victòria, Espanya manté vives les esperances de classificació. No obstant, podria acabar primera de grup si derrota divendres Canadà, que ja està classificada al derrotar ahir Austràlia (93-83), però també podria acabar quarta i, per tant, eliminada, si perd contra l’equip que dirigeix el català Jordi Fernández i Grècia infligeix una derrota voluminosa a Austràlia.

Ambdós equips, que havien perdut el seu primer duel, jugaven per la supervivència en el torneig. Aldama, autor de 10 dels 12 primers punts espanyols, no evitava el primer enlairament grec (12-20), però amb l’entrada dels veterans Rudy i Llull la situació es va asserenar (21-22). Els homes de Scariolo, bé en defensa, es van anar estirant gràcies al tir exterior, amb un segon quart impressionant que els va permetre anar-se’n al descans amb el màxim avantatge, 14 punts (46-32). Willy augmentava a 16 la renda a la represa, però Espanya es va embussar. Sense un referent clar en atac, Grècia va reaccionar a base de triples, la mateixa medicina que va fer servir Aldama per mantenir a la superfície Espanya. Amb 62-56 va arrancar l’acte decisiu, en què Antetokoumpo va assumir galons i els hel·lens van empatar a 71 a falta de 4 minuts i mig, però els de Scariolo van saber patir i van acabar emportant-se la primera victòria que els manté vius.

Ajornen el triatló per la mala qualitat de l’aigua

La prova del triatló masculí dels Jocs de París, prevista per ahir, va haver de ser ajornada a avui a causa que l’aigua del Sena no és encara apta per al bany. L’anunci arriba després que les fortes pluges de divendres i dissabte van empitjorar els nivells de qualitat de l’aigua.

Hafez, embarassada de 7 mesos, fa història

L’esgrimista egípcia Nada Hafez, de 26 anys d’edat, ha fet història al participar estant embarassada de set mesos en els Jocs Olímpics, en els quals va aconseguir arribar als vuitens de final en la categoria de sabre. “El que a tu et semblen dos jugadores al podi, en realitat eren tres! Érem jo, la meua oponent i el meu nadó que encara no ha arribat a aquest món!”, va escriure Hafez en el seu compte d’Instagram.

Investiguen amenaces de mort a israelians

La Fiscalia francesa ha obert investigacions per les amenaces de mort rebudes per alguns esportistes israelians, pels gestos discriminatoris vistos en el partit de futbol Israel-Paraguai i per la difusió no consentida de dades personals d’alguns dels atletes que participen en els Jocs.

El púgil Rafa Lozano Jr, prop de les medalles

El púgil espanyol Rafa Lozano Jr va vèncer ahir l’australià Yusuf Chothia als punts (4-1) en la seua estrena a la categoria de -51 kg i avança a quarts, de manera que es queda a un pas de les medalles.