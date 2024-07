Espanya perd davant d'Egipte i passa com a segona de grup

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Espanya va arribar a l’últim partit de la fase de grups ja classificada, a l’espera de saber si com a primera o segona. Li valia l’empat ahir davant d’Egipte per ser primera en un matx en què Santi Denia va rotar d’inici deu dels onze titulars, un pla que no li va sortir com esperava i que va acabar amb una derrota per 1-2, resultat que la deixa segona del grup. Per la seua part, Argentina, malgrat la polèmica derrota en l’estrena, es va imposar a Ucraïna per 2-0 i va passar a quarts.