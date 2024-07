Nadal i Alcaraz s'atansen a les medalles

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Rafa Nadal i Carlos Alcaraz es van situar a un pas de la lluita per les medalles al guanyar, en el súper tie-break, els neerlandesos Tallon Griekspoor i Wesley Koolhof per 6-4, 6-7 (2) i 10-2 per accedir a quarts de final. La parella es va sobreposar a la decepció que va patir en el segon set, quan els neerlandesos van igualar el marcador i van forçar el tercer set.

Nadal i Alkcaraz es mesuraran avui amb els nord-americans Austin Krajicek i Rajjev Ram. Són ara l’única representació espanyola en el dobles masculí després que els australians Matthew Ebden i John Peers guanyessin Marcel Granollers i Pablo Carreño (6-2 i 7-5).Alcaraz tindrà avui doble sessió. Jugarà l’individual en el segon torn de la Suzanne Lenglen i seguirà, no abans de les 19.00, en el dobles al costat de Rafa Nadal. “Per a mi l’important és tenir la capacitat de ser competitiu, crec que ho hem estat, hem jugat millor que el primer dia”, va dir Nadal.