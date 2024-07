Pereira demana transparència a l'alcalde en una carta pública

L’enfrontament entre el Lleida CF i la Paeria va viure ahir l’enèsim capítol. El president del club, Luis Pereira, va dirigir una carta pública a l’alcalde Fèlix Larrosa, en la qual li demana “transparència” i al·ludeix al “conflicte d’interessos” en el cas del seu cap de gabinet, Xavier Batalla. Fonts municipals van explicar que “no hem rebut la carta del senyor Pereira, encara que l’hem vist a través dels mitjans i les xarxes socials. Quan la rebem, prepararem la resposta que li farem arribar pels canals oportuns. Estem tranquils, tant el govern com els departaments de la Paeria i demanem a tots sensatesa i tranquil·litat. No entrarem a polemitzar i menys públicament”. Per la seua part, el grup municipal d’ERC va insistir a demanar el cessament de Batalla i va demanar més informació.

La carta de Pereira és una resposta a les explicacions que va donar divendres la portaveu del govern municipal, Begoña Iglesias, al·ludint a la Junta General Extraordinaria i Universal de socis de Futbol Base Lleida 2019 SL, empresa vinculada amb l’Atlètic Lleida, en la qual, a data 1 de novembre de 2023, Xavier Batalla deixava de ser-ne soci i, en una altra Junta de Futbol Base Lleida 2019 SL, de data 23 de novembre, es va cessar Batalla com a administrador de la societat. Iglesias va destacar que en els nou dies que hi va haver entre la seua incorporació com a cap de gabinet fins al seu cessament com a administrador, l’empresa no va adoptar decisions esportives, per la qual cosa no hi havia motiu de cessament.Pereira diu a la seua carta que “no convé prolongar una situació incòmoda per a tothom”, per la qual cosa demana a Larrosa “que faci públiques les actes” de les esmentades Juntes de l’1 del 23 de novembre. ERC entén que hi ha “inconsistències i falta de documentació acreditativa proporcionada” i demana a l’alcalde que es pronunciï.En el pla esportiu, l’equip afrontarà avui el segon amistós de la pretemporada. Serà a les 11.00 a la Ciudad Deportiva del Saragossa, davant del Deportivo Aragón. En el primer va empatar 1-1 amb el Vila-real B. D’altra banda, fonts del club van explicar que ja tenen aprovat l’aval i que avui el presentaran davant de l’RFEF.