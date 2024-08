Gabri Garcia: “L'objectiu és arribar al màxim”

Gabri Garcia arriba a l’Atlètic Lleida amb el clar objectiu de “no renunciar a res i poder estar lluitant durant tota la temporada per les posicions capdavanteres de la classificació”, va declarar el tècnic de Sallent ahir durant la seua presentació com a nou tècnic de l’equip lleidatà, que afronta el seu debut a Tercera RFEF amb una gran ambició.

“L’objectiu és arribar al màxim al que puguem aspirar. No volem renunciar a res”, va afegir el tècnic, malgrat que també va puntualitzar que “tampoc ens podem posar una pressió excessiva abans de començar. Hem fet la millor plantilla possible i hem col·locat les bases per fer-ho al millor possible, però haurem de treballar per estar a la part alta”.En la mateixa línia es va expressar el director esportiu del club i artífex del recent ascens des de la Lliga Elit com a entrenador, Xavi Bartolo. “És la temporada més important de la història de l’Atlètic Lleida i la idea és que sigui el primer pas per consolidar un projecte que té per objectiu portar Lleida al futbol professional”, va declarar.Bartolo va deixar clar que “cal anar sense pressa ni pausa i hem creat les bases per lluitar per un nou ascens de categoria”. “Tenim el millor entrenador i cos tècnic possible per crear un equip ambiciós”, va afegir el director esportiu, que va admetre que la plantilla encara s’ha de reforçar amb “entre un i tres fitxatges”. A més, també va explicar que es va fixar en l’experiència de Gabri a l’Andorra, on, segons Bartolo, “també va viure una experiència similar a la que volem construir aquí, ja que va agafar l’equip a Primera Catalana i va aconseguir els ascensos necessaris per construir el que és ara mateix l’Andorra”.Gabri va apuntar que la figura de Bartolo va ser clau perquè prengués la decisió d’acceptar el seu càrrec al club: “Des d’un primer moment vam tenir un gran fíling. Em va convèncer també que aquest és un projecte fonamentat en fets i no paraules, perquè encara que les coses no anessin bé al principi, es va continuar apostant”, va destacar. A més, va admetre que “estic molt satisfet de tornar a Lleida, que és una ciutat que em porta bons records”, després del seu pas com a entrenador del Lleida.