Gabriel Medina, protagonista de la foto viral dels Jocs

El brasiler Gabriel Medina, de 25 anys, ha estat un dels noms més sonats les últimes hores, i el motiu és perquè dimarts a la nit va deixar una de les fotos dels Jocs, i possiblement del 2024. El tres vegades campió del món va entrar en una onada de 5 metres i la va abandonar perfectament per sortir disparat verticalment, assenyalant que era el número u. Una foto per a la història. L’exercici li va servir per obtenir un 9,9, la millor nota de la història dels Jocs Olímpics, encara que realment es va quedar amb ganes de més. “M’he sentit com si fos un 10. He fet alguns 10 abans i he pensat segur que és un 10. L’onada era perfecta”, va explicar Medina.