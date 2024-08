El Lleida demana la cessió de Luka Bozic al València

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida ha sol·licitat al València Basket la cessió del croat Luka Bozic per reforçar la posició de 4, encara que és un jugador que també es mou bé d’aler. Nascut a Bjelovar fa 28 anys, Bozic, de 2 metres d’alçada, ha fitxat recentment per dos temporades per l’equip valencià, encara que el nou entrenador, Pedro Martínez, no compta amb ell i la intenció del club és cedir-lo aquest any perquè agafi experiència a la categoria. A més del Força Lleida, altres equips de l’ACB també han mostrat interès per aconseguir la seua cessió, entre aquests el Breogán, que estaria en la pole per emportar-se el jugador balcànic atès que el seu entrenador, Veljko Mrsic, ja el coneix de la seua anterior etapa al Zadar.

Bozic es va formar a les categories inferiors del club de la seua ciutat, el KK Bjelovar, on va començar a destacar, i el 2017 es va incorporar al KK Zadar per afrontar una primera etapa de dos temporades. Després es va incorporar al Buducnost Pogdorica montenegrí, amb el qual va disputar la Lliga Adriàtica i la Eurocup, i la 2021-22 va fitxar pel BC Siroki de la lliga bosniana, on va fer una mitjana de 23,2 punts, 6,6 rebots i 5,5 assistències, números que li van valer per tornar la campanya següent al Zadar, on ha militat les dos últimes temporades, jugant la lliga croata i a l’Adriàtica. En aquesta última, l’ABA, va disputar un total de 27 partits amb una mitjana de 19,7 punts, 7,8 rebots i 6,3 assistències per matx, per a una valoració de 28 punts, sent elegit l’MVP de la competició en ambdós campanyes.A l’equip de Gerard Encuentra li falten quatre peces per completar la plantilla de 12 fitxes, en concret tres interiors i un altre base escorta que comparteixi la direcció amb Rafa Villar i Corey Walden. El president Albert Aliaga es va mostrar ahir molt satisfet de les incorporacions i també de la resposta tant d’abonats com d’empreses. “S’estan bolcant amb el projecte, perquè el veuen sostenible i transparent. Això ens permet fer fitxatges com els que hem anunciats aquests dies i els que anunciarem. Ens falta un cinc titular i dos 4 i estem treballant al màxim perquè abans del 12 d’agost, que és quan començaran els entrenaments, la plantilla estigui completa”, va assenyalar. Va reconèixer que “hi ha jugadors que fa quatre dies valien X i ara valen X-Y, i ara és el moment d’entrar en la licitació quan baixin una mica més el seu cost”.Sobre l’arrancada de Lliga, Aliaga va vaticinar un 2-0. “Amb el Gerard ja he fet una aposta, començarem 2-0, ja que guanyarem a Saragossa perquè hi aniran més de 1.000 lleidatans. Convido el dia 29 a anar a Saragossa en AVE o als autocars que muntarem a ficar més de 1.000 lleidatans com a Madrid. I que es prepari el Barça per l’ambient que es trobarà”, va dir. Sobre la pertinença a l’ACB, va assenyalar: “Ara som socis d’alguna cosa. Abans érem clients de la Federació i ara socis de l’ACB, i hi participem, podem opinar, una cosa a què no estàvem acostumats.”

L’alcalde assegura que el parquet estarà llest abans del 12 d’agost

L’alcalde Fèlix Larrosa va visitar ahir les obres de substitució del parquet que s’estan portant a terme al Barris Nord i va assegurar que la nova superfície estarà llesta abans del 12 d’agost, quan l’Hiopos Lleida té previst començar els entrenaments de pretemporada. També va anunciar que es renovaran 32 punts de llum amb tecnologia led. Entre el parquet i la compra de cistelles i marcadors, la Paeria, amb l’ajuda de la Diputació, invertirà 300.000 euros, un cost ben invertit, va dir: “20 segons de publicitat estan valorats en 25.000 €, i hem de ser intel·ligents per posicionar Lleida a Europa, ja que l’ACB és la primera lliga d’Europa.”