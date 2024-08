La selecció femenina de futbol, primera a quarts

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola femenina de futbol va confirmar ahir la classificació com a primera del Grup C als quarts de final, a l’imposar-se 0-2 a Brasil gràcies als gols d’Athenea, en el 68, i d’Alèxia, en el 106. El partit va estar marcat per l’expulsió de la mítica brasilera Marta Vieira da Silva, que va veure la roja directa en el sisè minut d’afegit de la primera meitat, per una puntada de peu al cap d’Olga Carmona en la pugna per una pilota, encara amb empat a zero. Malgrat la inferioritat, Brasil va tenir ocasions per avançar-se davant d’una Espanya que va sortir sense Aitana i Alèxia. Tanmateix, Athenea va avançar les seues al culminar una gran centrada de Mariona (0-1). El joc es va tornar accidentat i amb interrupcions, inclosa la substitució de Cata Coll per una altra puntada de peu a la cara. Tanmateix, Alèxia va tancar el matx amb un gran gol en el 16 de temps afegit (0-2).