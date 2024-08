Cauen tres medalles més

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de quatre dies de sequera des que Fran Garrigós va estrenar dissabte el medaller per a Espanya en aquests Jocs Olímpics de París 2024, amb un bronze en judo, ahir van caure tres metalls més, dos en marxa atlètica i la de Pau Etxaniz en piragüisme eslàlom (vegeu la pàgina 22), i una altra de ja assegurada en boxa, que torna al podi olímpic 24 anys després.

Els marxadors María Pérez i Álvaro Martín van aconseguir la plata i bronze, respectivament, a la final dels 20 quilòmetres disputada al circuit de Trocadero, al costat de la Torre Eiffel. Els bicampions del món van reprendre així el camí d’èxits d’una disciplina que ha donat una bona collita de medalles per a l’atletisme estatal en els Jocs, però de la qual no es recollia la sembra, a nivell femení, des del bronze de María Vasco a Sydney 2000 i, a nivell masculí, des de la plata de Paquillo Fernández a Atenes 2004. Ara, ambdós podrien ser una de les dos parelles del nou relleu mixt on Espanya és seriosa candidata al podi.L’atleta de Llerena, que a Londres 2012 i a Rio 2016 va tenir dos frustrants participacions i que a la capital japonesa va sortir adolorit amb un quart lloc que tenia gust de poc, va poder en aquesta ocasió treure tot el que portava dins per assolir el metall olímpic que li faltava en la seua carrera i que li era esquiu. En l’última volta, tanmateix, no va ser capaç de resistir el terrible canvi de ritme del nou campió, l’equatorià Brian Daniel Pintado, i fins i tot va cedir davant del brasiler Caio Bonfim, però va serrar les dents i va traspassar la línia de meta en tercera posició davant de l’assetjament del guanyador a Tòquio, l’italià Massimo Stano.El mateix Álvaro Martín ho va avançar: la seua no seria l’última medalla de la marxa a París. I María Pérez li va donar la raó poc després amb una cursa valenta, en condicions diferents per una gran calor castigant les marxadores, i esperant l’instant precís per sortir rere la xinesa Jianyu Yang, que va culminar una escapada en solitari des del principi fins a l’or. Però la campiona del món va saber col·locar-se sempre bé, en el grup capdavanter, esperant el seu moment, sense posar-se nerviosa. I aquest va arribar en el quilòmetre 8, quan l’asiàtica havia quallat un gran avantatge, que va començar a ser reduït per l’accelerament de la d’Orce, ambiciosa, i a la qual només va poder seguir una altra xinesa, Zhenxia Ma, que finalment va claudicar i es va quedar sense opcions després de tres amonestacions.D’altra banda, el púgil espanyol d’origen cubà Enmanuel Reyes Plá (-92 kg) va assegurar ahir medalla per a l’Espanya al vèncer en quarts de final el belga Victor Schelstraete per decisió unànime dels jutges, en un combat sòlid davant del bronze mundial el 2021 que li dona metall olímpic, almenys el bronze, a la boxa nacional 24 anys després. Guiat des de la cantonada per Rafa Lozano, últim medallista espanyol olímpic en boxa a Sydney 2000, Reyes Plá va treballar i va convèncer els jutges de manera unànime per agafar el relleu del seu mentor i assegurar la medalla de bronze en la categoria de -92 kg, en la primera de les quatre opcions de metall per a Espanya en aquesta disciplina. El Profeta, com l’anomenen, buscarà diumenge un lloc a la final. Així mateix, Diego Botín i Florian Trittel no van poder segellar una altra medalla al ser ajornada a avui la Medal Race de la classe 49er de vela a causa de la falta de vent a Marsella.

Jon Rahm i David Puig comencen amb bon peu

El golf espanyol va arrancar el torneig olímpic masculí amb bones posicions de Jon Rahm i David Puig en la primera jornada ahir, encara que el japonès Hideki Matsuyama, primer líder, va posar el llistó alt amb una primera targeta de 63 cops. Le Golf National, a les proximitats de Versalles, va posar en marxa la cita olímpica per a un esport que vol assentar-se en els Jocs.

Polèmica en la boxa per l’algeriana Khelif

La italiana Ángela Carin es va retirar del seu combat de vuitens de final del torneig de boxa als 46 segons després de rebre dos forts cops de la púgil algeriana Imane Khelif, que va ser desqualificada dels Mundials de Boxa el 2023 al no superar un test de gènere, que va determinar que tenia “avantatges competitius sobre altres competidores femenines”.

Espanya completa la revenja davant Sèrbia

La selecció espanyola masculina de waterpolo va aconseguir ahir la tercera victòria en tres partits en els Jocs al vèncer per 11-15 Sèrbia, vigent campiona olímpica en les dos últimes edicions, en un matx en el qual van anar al davant en tot moment i van exhibir el seu poder contra un rival que es queda a la corda fluixa a l’encaixar la segona derrota en tres duels.

Carolina Marín avança a quarts al remuntar

La jugadora de Huelva Carolina Marín va avançar ahir a quarts de final del torneig femení de bàdminton dels Jocs Olímpics de Paris 2024 després de saber patir per vèncer en tres jocs (12-21, 21-9 i 21-18) un molt intens duel de vuitens davant de la nord-americana Beiwen Zhang. La campiona a Rio 2016 va remuntar un joc inicial i després va anar de menys a més.

Alcaraz i el doble Bucsa-Sorribes, a les portes de pujar al podi

Carlos Alcaraz i la parella formada per Sara Sorribes i Cristina Bucsa estan a una victòria d’assegurar-se el podi a París 2024. El tenista murcià es va ficar ahir en la batalla per les medalles a l’aconseguir una treballada victòria davant del nord-americà Tommy Paul per 6-3 i 7-6 (7) i classificar-se per a les semifinals, on s’enfrontarà al canadenc Felix Auger-Aliassime.Sorribes i Bucsa van ampliar les expectatives de l’equip espanyol de tenis a París 2024 i es van convertir en una altra opció clara de medalla, al situar-se en les semifinals del dobles femení al batre, en un duel amb caires èpics, les germanes bessones ucraïneses Liudmila i Nadila Kitxenovk per 6-3, 2-6 i 12-10.

Niko Sherazadishvili es queda sense el bronze

El judoka espanyol Nikoloz Sherazadishvili no va poder aconseguir una medalla de bronze del pes de -100 quilos del torneig de judo dels Jocs Olímpics de París al caure ahir en el seu segon combat de la repesca davant de l’uzbek Muzzafarbek Turoboyev. L’espanyol d’origen georgià va córrer la mateixa sort que Tato Mosakhlishvili i la lleidatana Ai Tsunoda.