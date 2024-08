Hasbrouck, una temporada més amb l'Hiopos Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va oficialitzar ahir el que era un secret a veus, la renovació de l’escorta nord-americà de 37 anys Kenny Hasbrouck per una temporada més, un acord que les dos parts van tancar fa ja setmanes, com va anunciar SEGRE, abans que el jugador s’incorporés a la Lliga veneçolana durant l’estiu. És el segon jugador, després de Rafa Villar, que continua de la plantilla de l’ascens i es converteix en la vuitena peça de l’equip de Gerard Encuentra per a l’estrena a l’ACB, juntament amb l’esmentat Villar, Corey Walden, Oriol Paulí, Michael Caicedo, Thomas Bropleh, Pierre Oriola i Alexander Madsen.

Hasbrouck, que no ocuparà plaça d’extracomunitari al tenir la nacionalitat alemanya, ha estat aquesta última temporada un fix en els esquemes del tècnic lleidatà. Va disputar un total de 27 partits, en els quals va aconseguir unes mitjanes de 12,3 punts, 2 rebots, 2,6 assistències i 10 de valoració. El nord-americà torna d’aquesta manera a l’ACB, on va debutar fa ja més d’una dècada, la 2010-2011, de la mà de l’Alacant, amb el qual va signar una mitjana gairebé 11 punts.El director esportiu del club, Joaquín Prado, va declarar que “per a nosaltres ha estat un jugador clau en la consecució de l’ascens, tant dins com fora de la pista. És un jugador amb una implicació en el dia a dia excel·lent i amb experiència en les primeres categories nacionals que ens vindrà molt bé en aquesta temporada de debut a la Lliga ACB”.