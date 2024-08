Juste, lluny de la final

Publicat per Agències REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

La lleidatana Paula Juste no va poder donar la sorpresa amb el relleu femení 4x200 lliure, en el qual va nadar al costat de María Daza, Alba Herrero i Ainhoa Campabadal, i es va quedar lluny de la final en el seu debut olímpic a París. El relleu espanyol arribava amb el quinzè lloc d’entre les 16 classificades per a la prova i només va poder quedar en vuitena posició en la seua sèrie, també amb el quinzè temps (8.00.23) entre els equips participants, només davant de Turquia, que va participar en la primera sèrie.

Malgrat que l’accés a la final ja s’anticipava complicat, més de 100 persones es van reunir al restaurant del seu club, el CN Lleida, per viure en directe el debut olímpic de Juste. Molts dels assistents van ser els nens i nenes que estan participant en les activitats d’estiu del club, tant de natació com d’altres disciplines com el tenis i el pàdel. Els més joves van animar la lleidatana durant tota la prova, especialment durant la seua presentació i també quan va saltar a l’aigua, en el tercer relleu, que va ser el segon més ràpid de les quatre espanyoles (1:59.54), tan sols darrere d’Herrero (1:59.43).El president del CN Lleida, Josep Talavera, va reivindicar que “per a nosaltres és un orgull que la Paula s’hagi classificat per a París, perquè des de petita l’hem vist créixer i n’estem molt orgullosos”. A més, també va reconèixer que “era la nostra il·lusió que una nadadora nostra arribés a París i estic segur que d’aquí a quatre anys ho farà molt millor, perquè té una gran voluntat de millorar cada dia”.L’equip australià va ser qui es va emportar l’or en els 4x200, firmant el rècord olímpic, en una jornada en què la canadenca McIntosh també el va batre per endur-se els 200 papallona femenins. La nord-americana Douglass va guanyar els 200 braça i l’hongarès Kos es va imposar en els 200 esquena masculins, en els quals el balear Hugo González va aconseguir el seu segon diploma olímpic a París amb una sisena posició, malgrat que era tercer en l’últim gir. A més, Carmen Weiler i África Zamorano van assolir les semifinals dels 200 esquena, però no la final.